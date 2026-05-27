Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Argentina, ông Lionel Scaloni, cho biết chấn thương gân kheo của Messi không ảnh hưởng đến khả năng anh tham dự World Cup 2026 . Đội trưởng Argentina sẽ không thể hội quân tại Buenos Aires với thể trạng tốt nhất nhưng siêu sao này sẽ có đủ thời gian để phục hồi.

“Những thông tin cập nhật ban đầu không quá tiêu cực. Giờ chúng tôi cần chờ xem tình hình cậu ấy tiến triển ra sao, đồng thời đợi thêm kết quả kiểm tra để xác nhận chính xác mức độ chấn thương" , ông Scaloni chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với DSports.

Trước đó, Messi đã chủ động xin thay ra ở phút 73 trong chiến thắng 6-4 của Inter Miami trước Philadelphia Union ngày 25/5. Một ngày sau, Inter Miami xác nhận anh bị quá tải cơ kèm tình trạng mỏi cơ ở gân kheo chân trái. Thời điểm trở lại thi đấu sẽ phụ thuộc vào quá trình hồi phục của anh trong những ngày tới.

“Chúng tôi đều muốn Messi lên đội tuyển với trạng thái tốt nhất, nhưng thực tế chưa được như vậy. Không chỉ riêng cậu ấy, nhiều cầu thủ khác cũng chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương. Điều quan trọng nhất lúc này là giúp họ phục hồi tốt để đạt phong độ cao nhất tại World Cup" , ông Scaloni nói thêm.

Nỗi lo về lực lượng của Argentina còn xuất hiện ở nhiều vị trí khác. Thủ môn Emiliano Martinez - người hùng của Argentina tại World Cup 2022 hiện khoác áo Aston Villa - đã bị gãy ngón tay phải trong lúc khởi động trước trận chung kết Europa League tuần trước.

Dù vậy, chấn thương này không ngăn cản anh ra sân trong chiến thắng của CLB trước Freiburg. Anh dự kiến vẫn đủ thể lực để bắt chính trong trận ra quân tại World Cup gặp Algeria ngày 17/6.

Ở hàng thủ, Cristian Romero của Tottenham đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương dây chằng đầu gối phải. Hai hậu vệ phải Nahuel Molina (Atletico Madrid) và Gonzalo Montiel (River Plate), những cái tên gần như chắc suất trong danh sách cuối cùng, hiện cũng gặp vấn đề về cơ bắp.

Ngoài ra, tiền vệ Nico Paz của Como đã vắng mặt ở trận cuối mùa Serie A vì chấn thương đầu gối, còn Nicolas Gonzalez của Atletico Madrid vẫn đang trong giai đoạn hồi phục sau chấn thương rách cơ.

HLV Scaloni cho biết toàn bộ các trường hợp chấn thương sẽ tiếp tục được theo dõi cho tới khi Argentina chốt danh sách cuối cùng gửi FIFA trước ngày 2/6. Không một cầu thủ nào, kể cả Messi, được dự kiến sẽ góp mặt trong các trận đấu giao hữu của Argentina trước World Cup.

Chính vì thế, Scaloni đã quyết định mở rộng danh sách cho hai trận giao hữu sắp tới gặp Honduras ngày 7/6 và Iceland ngày 10/6.

Những gương mặt trẻ được triệu tập bổ sung gồm thủ môn Santiago Beltran (River Plate), tiền đạo cánh Joaquin Freitas (River Plate), tiền vệ Tomas Aranda (Boca Juniors), Simon Escobar (Velez Sarsfield), hậu vệ Ignacio Ovando (Rosario Central) cùng hai hậu vệ cánh Nicolas Capaldo (Hamburg) và Agustin Giay (Palmeiras).

“Dù họ còn trẻ và chúng tôi xem họ là tương lai của đội tuyển quốc gia, nhưng chúng tôi vẫn triệu tập họ vì mọi chuyện đều có thể xảy ra từ lúc danh sách sơ bộ được chốt cho đến trước trận đấu đầu tiên. Đó vẫn là khoảng thời gian mà chúng tôi có quyền thực hiện những thay đổi" , HLV Scaloni chia sẻ.

Argentina sẽ khởi đầu bảng J bằng trận gặp Algeria ngày 17/6 tại Kansas City, trước khi lần lượt chạm trán Áo ngày 23/6 và Jordan ngày 28/6. Hai trận sau đều diễn ra tại Arlington, Texas.