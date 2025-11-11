Messi bí mật trở lại Barcelona

Giữa lịch trình di chuyển và thi đấu bận rộn, Messi bất ngờ đăng tải hình ảnh về thăm SVĐ Nou Camp. Ngôi sao người Argentina thực hiện chuyến đi Barcelona một cách bí mật, ngay cả những bạn bè và đồng đội cũ cũng không biết.

Messi trở lại thăm SVĐ Nou Camp

Trên thực tế, Nou Camp vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Sân nhà của Barcelona bắt đầu xây dựng lại từ năm 2023 nhưng tới nay vẫn chưa thể tổ chức trở lại các trận đấu. Trở về “mái nhà xưa”, Messi bày tỏ cảm xúc:

“Đêm qua tôi trở lại nơi mà bản thân đã nhớ bằng cả tâm hồn. Một nơi tôi từng hạnh phúc vô cùng, nơi hàng nghìn lần các bạn khiến tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Tôi hy vọng một ngày nào đó có thể trở lại, không chỉ để nói lời chia tay như một cầu thủ, điều mà tôi chưa từng làm được".

Cuộc chia tay giữa Messi và Barcelona vào năm 2021 diễn ra một cách quá đột ngột. Cho tới nay, Messi vẫn chưa có lời chia tay trọn vẹn với người hâm mộ Barca. Phía Barcelona từng bày tỏ sẵn lòng tổ chức một trận đấu tri ân dành cho Messi khi SVĐ Nou Camp chính thức vận hành trở lại.

Messi là tay săn bàn số một trong lịch sử Barcelona với 672 pha lập công. Cùng với Gã khổng lồ xứ Catalonia, Messi giành rất nhiều danh hiệu như 4 chức vô địch Champions League, 10 La Liga, 7 Cúp Nhà vua.