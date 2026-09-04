Messi bị chê là ngạo mạn

Messi đăng video tuyên bố khép lại cuộc tranh luận về danh hiệu "Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại" (GOAT).

Sau khi chính thức thông báo giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế trong màu áo đội tuyển Argentina, siêu sao Lionel Messi tiếp tục gây chú ý lớn trên các nền tảng mạng xã hội. Trong đoạn video quảng bá mới nhất đăng tải trên Instagram cá nhân, tiền đạo này đã đăng tải hình ảnh một hóa đơn liệt kê lại trọn vẹn những cột mốc chói lọi cùng đội tuyển quốc gia, nổi bật là chức vô địch World Cup 2022. Video khép lại bằng dòng tuyên bố đày sức nặng: "Cuộc tranh luận về GOAT đã kết thúc". Đi kèm với đó, Messi gửi lời tri ân sâu sắc tới người hâm mộ sau hơn 20 năm cống hiến và kinh qua 6 kỳ World Cup.

Video xuất hiện trên trang cá nhân của Messi (Ảnh: IGNV)

Động thái của Messi lập tức châm ngòi cho những phản ứng trái chiều. Đáng chú ý nhất là phản ứng từ nhà báo kỳ cựu Piers Morgan – người bạn thân thiết và luôn ủng hộ Cristiano Ronaldo. Trích dẫn lại đoạn video của Messi, Piers Morgan đã mỉa mai gọi chân sút người Argentina là "Ngài khiêm tốn", đồng thời lên án đây là màn khoe khoang ngạo mạn nhất lịch sử thể thao. Morgan nhấn mạnh rằng thành tích 146 bàn thắng ở cấp độ đội tuyển quốc gia của Ronaldo vẫn vượt trội hơn con số 125 bàn của Messi, và đó mới là yếu tố định đoạt danh hiệu GOAT. Bên cạnh đó, cuộc đua cán mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp cũng đang được nhắc tới như cột mốc quyết định cuối cùng giữa hai siêu sao.

Messi từ giã tuyển Argentina (Ảnh: FBNV)

Trong khi cuộc tranh luận ở cấp độ quốc tế chưa có hồi kết, quê nhà Argentina đã sẵn sàng cho những kế hoạch tri ân hoành tráng dành cho huyền thoại của mình. Nhằm tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Lionel Messi sau khi anh chính thức tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) đang chuẩn bị một kế hoạch tri ân đặc biệt mang quy mô toàn quốc.

Theo báo điện tử Infocielo, AFA đã quyết định áp dụng một nghi thức chưa từng có trên tất cả các giải đấu thuộc hệ thống bóng đá Argentina vào cuối tuần này. Cụ thể, khi các trận đấu chạm mốc phút thứ 10 - số áo đã trở thành biểu tượng gắn liền với sự nghiệp quốc tế lẫy lừng của El Pulg, trọng tài sẽ cho tạm dừng trận đấu trong tròn một phút. Trong khoảnh khắc đặc biệt đó, trái bóng sẽ ngừng lăn trên khắp các sân cỏ Argentina. Tất cả cầu thủ, ban huấn luyện cùng hàng triệu cổ động viên trên khán đài sẽ đứng dậy dành những tràng pháo tay kéo dài để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới người đội trưởng huyền thoại.

Màn tri ân này không chỉ diễn ra ở hạng đấu cao nhất mà sẽ được triển khai đồng bộ ở tất cả các hạng giải thuộc bóng đá xứ sở Tango. Việc lựa chọn phút thứ 10 mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, giống như lời khẳng định rằng toàn bộ nền bóng đá Argentina sẵn sàng "nhường sân" một phút để vinh danh người đã làm thay đổi lịch sử đội tuyển quốc gia.

Siêu sao 39 tuổi khép lại hành trình 20 năm khoác áo tuyển Argentina với hàng loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu: 207 lần ra sân và 125 bàn thắng. Anh là thủ lĩnh tinh thần đưa Argentina lên đỉnh thế giới tại World Cup 2022, cùng hai chức vô địch Copa America liên tiếp vào các năm 2021 và 2024.

Tiên