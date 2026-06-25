Messi bất ngờ bị "đánh úp"

Tuổi 39 không thể nào quên của Messi.

Giữa bầu không khí căng thẳng và đầy áp lực của chiến dịch World Cup 2026, doanh trại của đội tuyển quốc gia Argentina vừa trải qua những khoảnh khắc vô cùng ấm áp và ngập tràn niềm vui. Nhân dịp thủ quân huyền thoại Lionel Messi chính thức bước sang tuổi 39, các đồng đội của anh đã chuẩn bị một bất ngờ đặc biệt, thể hiện tình đoàn kết và sự trân trọng tuyệt đối dành cho người thủ lĩnh vĩ đại.

Để chúc mừng cột mốc mới của Messi, toàn bộ các cầu thủ trong đội hình Argentina đã đồng loạt xuất hiện trong những chiếc áo phông được thiết kế độc đáo. Điểm đặc biệt là trên mặt trước của mỗi chiếc áo đều in hình ảnh chụp chung của chính cầu thủ đó bên cạnh Messi trong suốt chiều dài sự nghiệp của họ. Món quà tinh thần đầy sáng tạo này không chỉ khiến siêu sao người Argentina vô cùng bất ngờ, xúc động mà còn là minh chứng rõ nét cho sự ngưỡng mộ, sự kính trọng và tình cảm gia đình gắn kết sâu sắc bên trong phòng thay đồ của nhà Đương kim vô địch thế giới.

Messi đón sinh nhật đầy bất ngờ bên các đồng đội (Ảnh: IG)

Những chiếc áo đặc biệt mà đồng đội dành sự bất ngờ cho Messi (Ảnh: IG)

Không dừng lại ở đó, Hiệp hội Bóng đá Argentina (AFA) cũng đã tổ chức một buổi tiệc sinh nhật ấm cúng ngay tại nơi đóng quân của đội tuyển. Bữa tiệc không chỉ vinh danh cá nhân Messi mà còn là dịp để tri ân hai thành viên thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng trong ban hậu cần là đầu bếp Diego Iacovone và chuyên gia dinh dưỡng Antonia Farías – những người có cùng ngày sinh nhật với siêu sao Messi. Tất cả đã cùng nhau cắt bánh, thổi nến và chia sẻ những tiếng cười sảng khoái sau những giờ tập luyện căng thẳng.

Sự đồng lòng và bầu không khí hạnh phúc này đến vào thời điểm vô cùng ý nghĩa, khi Messi vừa tiếp tục tỏa sáng rực rỡ trên sân cỏ để giúp Argentina tiến sâu tại giải đấu, đồng thời cá nhân anh cũng liên tục xô đổ những kỷ lục lịch sử tại kỳ World Cup lần này. Sự ủng hộ tuyệt đối từ các đồng đội cùng tình cảm của hàng triệu người hâm mộ quê nhà chắc chắn sẽ là bệ phóng tinh thần to lớn để Messi và các vũ công Tango hướng tới mục tiêu bảo vệ ngai vàng thế giới.