Messi bật cười khi được các cầu thủ Cape Verde xếp hàng xin chụp ảnh: "Trên sân họ đá tôi tơi tả, giờ họ xin áo đấu của tôi"

Messi bị đối thủ "đá tơi tả" suốt 120 phút, hết trận lại bị vây kín xin chụp ảnh và đổi áo.

120 phút trận đấu vòng 1/16 giữa Argentina và Cape Verde là cuộc chiến không khoan nhượng, nhưng ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Lionel Messi lại trở thành ngôi sao được săn đón nhất. Các cầu thủ Cape Verde lần lượt tiến đến xin chụp ảnh, đổi áo đấu với đội trưởng Argentina, khiến chính Messi phải bật cười thốt lên: "Họ đá tôi tơi tả, rồi lại xin áo của tôi".

Argentina phải trải qua trận đấu khó khăn hơn nhiều so với dự đoán khi chạm trán hiện tượng Cape Verde ở vòng 1/16 World Cup 2026. Đại diện châu Phi chơi đầy quả cảm, liên tục gây sức ép và khiến nhà đương kim vô địch chỉ có thể giành chiến thắng sát nút 3-2 sau 120 phút nghẹt thở.

Messi sưng trán vì va chạm trong trận đấu căng thẳng với Cape Verde

Messi với vết thương ở trán

Là trung tâm trong mọi đợt lên bóng của Argentina, Messi cũng trở thành mục tiêu bị các cầu thủ Cape Verde theo kèm quyết liệt. Tiền đạo 39 tuổi liên tục hứng chịu những pha tranh chấp quyết liệt và không ít lần phải nằm sân sau các tình huống va chạm.

Thế nhưng, mọi sự căng thẳng dường như tan biến ngay khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Trong lúc Messi đang thực hiện cuộc phỏng vấn sau trận, nhiều cầu thủ Cape Verde đã tiến đến xin chụp ảnh selfie, đổi áo đấu và tranh thủ trò chuyện với chủ nhân 8 Quả bóng vàng. Khoảnh khắc này khiến buổi phỏng vấn bị "gián đoạn" trong tiếng cười của tất cả mọi người.

Các cầu thủ Cape Verde lần lượt xin chụp ảnh cùng Messi sau trận đấu căng thẳng

Chia sẻ sau trận, Messi hài hước nói: "Họ xin áo đấu của tôi, nhưng trên sân thì đá tôi tơi tả".

Phát biểu ngắn gọn nhưng dí dỏm của siêu sao Argentina nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Người hâm mộ thích thú trước sự đối lập giữa bầu không khí căng như dây đàn trong suốt 120 phút thi đấu và hình ảnh các cầu thủ Cape Verde xếp hàng chờ được chụp ảnh cùng thần tượng sau trận.

Không khó để hiểu vì sao Messi nhận được sự ngưỡng mộ lớn đến vậy. Với nhiều cầu thủ Cape Verde, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp họ có cơ hội đối đầu trực tiếp với một trong những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Dù phải dừng bước, Cape Verde vẫn rời World Cup trong sự ngẩng cao đầu. Đội bóng châu Phi trở thành hiện tượng lớn nhất giải với hành trình vượt ngoài mọi kỳ vọng, trong khi thủ môn Vozinha nổi lên như một "người hùng" khi liên tục có những pha cứu thua xuất thần và thu hút hàng chục triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Về phía Argentina, chiến thắng giúp Messi và các đồng đội giành quyền vào vòng 1/8 World Cup 2026.