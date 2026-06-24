"Messi 39 tuổi rồi, chúng tôi chỉ muốn Messi hạnh phúc"

ĐT Argentina xúc động trước sinh nhật tuổi 39 của huyền thoại sống.

Lionel Messi bước sang tuổi 39 vào ngày 24/6, giữa lúc cùng Argentina chinh chiến tại World Cup 2026. Đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của chủ nhân 8 Quả bóng vàng, nhưng những gì anh thể hiện trên sân vẫn khiến cả thế giới phải kinh ngạc.

Sau chiến thắng trước Áo, khi Messi tiếp tục ghi dấu ấn với cú đúp và giúp Argentina sớm giành vé đi tiếp, các thành viên Albiceleste không chỉ nói về tài năng của đội trưởng. Điều họ nhắc đến nhiều hơn là mong muốn được nhìn thấy anh hạnh phúc.

"Chúng tôi chỉ muốn cậu ấy hạnh phúc"

Trong buổi họp báo trước sinh nhật của Messi, HLV Lionel Scaloni được hỏi ông muốn gửi điều gì đến người đội trưởng đã gắn bó với mình trong suốt hành trình chinh phục thế giới. Câu trả lời của nhà cầm quân Argentina ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Tôi chỉ muốn cậu ấy hạnh phúc. Đó là điều tất cả chúng tôi đều mong muốn".

Đó không phải lời chúc về thêm một danh hiệu hay thêm một kỷ lục. Sau tất cả những gì Messi đã làm được, dường như điều tập thể Argentina mong nhất lúc này chỉ đơn giản là được nhìn thấy anh tận hưởng những năm tháng cuối cùng trong màu áo tuyển quốc gia.

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Người đàn ông khiến cả đội tuyển "hết lời để khen"

Messi vừa thừa nhận anh cảm thấy mệt mỏi và gần như kiệt sức sau những trận đấu căng thẳng tại World Cup. Nhưng với những người đứng cạnh anh mỗi ngày, số 10 vẫn đang làm những điều vượt ngoài sức tưởng tượng.

"Tôi không còn từ ngữ nào để nói về Leo nữa. Cậu ấy khiến tất cả chúng tôi phải mệt mỏi vì liên tục tìm cách ca ngợi", Scaloni bật cười khi nhắc đến học trò. Nhà cầm quân Argentina cũng tiết lộ, ngay cả khi Messi đá hỏng phạt đền trước Áo và toàn đội có chút chệch choạc, sự xuất hiện của anh vẫn tạo ra hiệu ứng đặc biệt. "Khi Leo được kích hoạt, mọi người cũng được kích hoạt theo".

Đối thủ cũng phải ngả mũ

Không chỉ người Argentina dành sự ngưỡng mộ cho Messi. HLV Ralf Rangnick của tuyển Áo - đội vừa thất bại trước Albiceleste - cũng thừa nhận sự khác biệt mà siêu sao sinh năm 1987 tạo ra.

"Nếu một cầu thủ 39 tuổi vẫn có thể ghi hai bàn trong một trận đấu và đã có năm bàn tại giải, điều đó tạo nên khác biệt rất lớn".

Chiến lược gia người Đức thậm chí còn đi xa hơn: "Messi đã cho thấy vì sao cậu ấy là một trong những người giỏi nhất, hay đúng hơn là người giỏi nhất. Đây chính là Lionel Messi. Cậu ấy không cần nhiều cơ hội để định đoạt một trận đấu".

"Chúng ta phải trân trọng anh ấy"

Trong phòng thay đồ Argentina, sự ngưỡng mộ dành cho Messi còn lớn hơn. Julian Alvarez cho rằng người đàn anh đang tiếp tục chứng minh vị thế GOAT của bóng đá thế giới. "Ngay cả ở độ tuổi này, Lionel Messi vẫn tiếp tục chứng minh tài năng và sự kỳ diệu của mình. Không cần phải nói nhiều. Tất cả đều nhìn thấy điều đó. Anh ấy là người giỏi nhất thế giới". Theo Alvarez, sự hiện diện của Messi giúp toàn đội có thêm niềm tin rằng Argentina hoàn toàn đủ sức bảo vệ chức vô địch World Cup.

Có lẽ người xúc động nhất là Lisandro Martinez. Trung vệ của Manchester United gần như không thể diễn tả hết cảm xúc khi nói về đội trưởng. "Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Chúng tôi chỉ có thể tận hưởng khoảnh khắc này. Messi đang ở đỉnh cao nhất. Tôi cảm thấy vô cùng xúc động khi anh ấy là người Argentina. Chúng ta phải trân trọng anh ấy".

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Trong khi đó, Leandro Paredes cũng thừa nhận bản thân vẫn không hết ngạc nhiên dù đã chơi cùng Messi nhiều năm. "Thật điên rồ. Messi cứ liên tục làm chúng tôi ngạc nhiên. Thật là một niềm vui khi được tận hưởng anh ấy mỗi ngày".

Sinh nhật tuổi 39 đặc biệt nhất

Năm ngoái, Messi đón tuổi 38 trong màu áo Inter Miami. Một năm sau, anh chuẩn bị bước sang tuổi 39 tại World Cup, vẫn ghi bàn, vẫn phá kỷ lục và vẫn là trung tâm của đội tuyển Argentina.

Điều đặc biệt là những người xung quanh dường như không còn quá quan tâm đến các con số nữa. Từ Scaloni, Alvarez, Martinez cho tới Paredes, tất cả đều có chung một thông điệp gửi tới người đội trưởng huyền thoại:

Hãy hạnh phúc.

Bởi sau tất cả những danh hiệu, những kỷ lục và những đêm huy hoàng đã mang lại cho Argentina, có lẽ đó là điều mà Messi xứng đáng nhận được hơn bất cứ ai.