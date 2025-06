Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu “gây bão” với nhan sắc cực phẩm bên Doãn Hải My trong bộ ảnh đi “đu idol” G-Dragon cực cháy!

Sau mega concert có sự xuất hiện của G-Dragon tối 21/6 tại Mỹ Đình, netizen còn không ngừng trầm trồ trước bộ ảnh đi "đu idol" của mẹ vợ Đoàn Văn Hậu và con gái Doãn Hải My vừa được hé lộ. Em trai của Doãn Hải My bất ngờ khoe loạt khoảnh khắc cùng mẹ và vợ chồng Văn Hậu tại mega concert. Điều khiến ai nấy "mắt tròn mắt dẹt" chính là nhan sắc của mẹ vợ Văn Hậu không hề lép vế, thậm chí còn được khen "trẻ trung, hack tuổi" và như "chị em" bên cạnh con gái Hải My.

Trong bộ ảnh, mẹ Hải My diện outfit tối giản nhưng sang trọng, gương mặt rạng rỡ và thần thái cuốn hút. Nhiều fan không khỏi xuýt xoa: "Nhìn tưởng hai chị em đi concert không đấy!" "Mẹ vợ Văn Hậu vừa trẻ vừa thần thái, đúng chuẩn mẹ vợ quốc dân!".

Doãn Hải My chụp ảnh cùng mẹ đẻ và em trai. Nhan sắc mẹ nàng WAG không có điểm chê

Bà Mai Đoàn cùng các con đội mưa đu idol

U50 nhan sắc vẫn cực đỉnh của mẹ vợ Văn Hậu

Điểm đặc biệt khiến bộ ảnh được khen hết lời là cảnh cả gia đình Văn Hậu cùng nhau đội mưa "đu idol" giữa không khí sôi động của đêm nhạc. Dù trời không chiều lòng người nhưng ai cũng vui vẻ, rạng rỡ khiến không ít fan "thả tim" vì độ dễ thương.

Từ khi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My kết hôn, bà Mai Đoàn - mẹ vợ của Văn Hậu cũng nổi lên là mẹ vợ hot nhất làng bóng đá Việt bởi nhan sắc trẻ trung không tuổi cùng gu thời trang ấn tượng.

Tóm dính mẹ vợ Văn Hậu ở sân Mỹ Đình

Dù đã bước sang độ tuổi U50, bà vẫn khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng bởi vẻ ngoài trẻ trung, quyến rũ và phong cách thời trang thời thượng. Bà Mai Đoàn sở hữu làn da căng mịn, vóc dáng thon gọn và thần thái tự tin. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng hoặc trên mạng xã hội, bà luôn ghi điểm nhờ cách phối đồ khéo léo và phong cách đa dạng, từ áo dài truyền thống đến những trang phục hiện đại như váy ôm, áo sát nách hay váy trễ vai. Nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi nhận xét rằng bà và con gái Doãn Hải My trông chẳng khác gì hai chị em.

Điểm đặc biệt tạo nên sức hút của bà còn là mái tóc ngắn cá tính cùng phong cách ăn mặc trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét sang trọng, quý phái. Những hình ảnh bà sánh đôi bên con gái và con rể luôn nhận được hàng nghìn lượt tương tác từ cư dân mạng.

Không chỉ ghi điểm bởi ngoại hình, bà Mai Đoàn còn được yêu mến bởi tính cách thân thiện, hài hước. Trong một buổi trò chuyện, bà từng đùa vui rằng: "Văn Hậu là người may mắn mới được vào nhà mình", khiến nhiều người thích thú và cảm nhận rõ sự gắn bó giữa mẹ vợ và con rể.

Sau khi con gái kết hôn, bà thường xuyên xuất hiện bên gia đình nhỏ của cặp đôi trẻ, cho thấy mối quan hệ thân thiết và hòa hợp. Sự yêu thương, ủng hộ của bà dành cho Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Với vẻ ngoài trẻ trung, gu thời trang hiện đại và sự hiện diện nổi bật bên con rể nổi tiếng, bà Mai Đoàn được cư dân mạng ưu ái gọi là "mẹ vợ hot nhất làng bóng đá Việt".