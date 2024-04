Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu diện đầm cúp ngực gợi cảm, xách túi hiệu trăm triệu đi chơi, không quên nhắn nhủ Doãn Hải My một điều

Trên trang cá nhân, mới đây, bà Mai Đoàn - mẹ vợ của hậu vệ ĐT Việt Nam Đoàn Văn Hậu - đã gây chú ý với những bức ảnh khoe nhan sắc không tuổi. Với mái tóc cắt ngắn, tạo kiểu gọn gàng cùng trang điểm kĩ càng, mẹ của Doãn Hải My khoe visual xinh đẹp, đúng như những gì Hải My từng nói, vẻ đẹp ngoại hình của cô nàng là được thừa hưởng từ người mẹ của mình.

Ngoài visual cực phẩm, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu còn để lại ấn tượng với phong cách thời trang trẻ trung khi diện váy bò denim cúp ngực khoe vóc dáng mảnh mai, bờ vai trần quyến rũ cùng xương quai xanh gợi cảm. Làn da của bà Mai Đoàn ở độ tuổi 48 vẫn căng mịn, trắng sáng khiến hội quý bà cùng độ tuổi không khỏi ao ước.

Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu khoe nhan sắc quyến rũ ở tuổi 48

Với cùng góc nghiêng và cách trưng diện, hai mẹ con Doãn Hải My khi ở cạnh nhau giống hai chị em. Bà Mai Đoàn trẻ trung, cuốn hút không kém gì cô con gái từng đạt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Ngoài ra, trong bức ảnh của mẹ vợ Đoàn Văn Hậu còn có chiếc túi hàng hiệu có giá gần trăm triệu đồng đến từ thương hiệu đắt đỏ Dior. Món phụ kiện sang chảnh càng tôn lên vẻ sang - xịn - mịn cho mẹ vợ hot nhất làng bóng đá Việt.

Mẹ của Doãn Hải My xách túi hiệu trăm triệu đi chơi

Lên đồ sanh chảnh, tạo hình trẻ trung, thời thượng, bà Mai Đoàn chuẩn bị kĩ lưỡng cho chuyến đi chơi của mình. Nhưng bà không quên tag tên con gái Doãn Hải My với lời nhắn nhủ: "Bà ngoại đi chơi đây". Từ khi Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu chính thức công khai chuyện sắp đón con đầu lòng, "bà ngoại xì tin" cũng chăm chỉ khoe chuyện sắp có cháu. Bà cũng là người theo sát Hải My và Văn Hậu mỗi khi cặp đôi đi chụp ảnh bầu hay khám thai, vô cùng mong chờ ngày đón cháu ngoại chào đời.