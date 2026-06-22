Mẹ thủ môn 40 tuổi Vozinha nhảy lên ăn mừng phấn khích khi Cape Verde lại tạo địa chấn hoà 2-2 trước Uruguay

Uruguay chia điểm đầy cay đắng trước "ngựa ô" Cape Verde sáng ngày 22/6.

Trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng H Vòng chung kết World Cup 2026 sáng 22/6, đội tuyển Uruguay và Cape Verde đã cống hiến cho người hâm mộ một màn rượt đuổi tỷ số vô cùng mãn nhãn trên sân vận động Hard Rock (Miami, Mỹ). Trận đấu khép lại với kết quả hòa kịch tính 2-2, phản ánh đúng cục diện khó lường của bảng đấu này.

Đáng chú ý, trận đấu có sự xuất hiện của bà Ana Candida Evora - mẹ thủ môn 40 tuổi gây sốt tại World Cup 2026. Trước đó, mẹ của Vozinha đã được Bộ Ngoại giao Mỹ, phối hợp cùng Chính phủ Cape Verde và Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đưa sang Mỹ. Lần đầu tiên trong đời được chứng kiến con trai thi đấu ở đấu trường World Cup, bà đã vô cùng xúc động, hạnh phúc hoà nhịp theo từng đường bóng. Trong 2 bàn thắng của Cape Verde vào lưới Uruguay trên khán đài, mẹ Vozinha đều nhảy lên ăn mừng. Chỉ tiếc rằng, ở trận đấu này thủ môn 40 tuổi đã liên tiếp phải nhận những đường tấn công của cầu thủ Uruguay. Dù không toả sáng xuất thần nhưng sau cùng Vozinha cùng Cape Verde đã có một trận hoà trước đối thủ mạnh.

Mẹ của Vozinha theo dõi từng đường bóng bên dưới sân (Ảnh: Getty)

Bà nhảy lên ăn mừng khi đội tuyển của mình ghi bàn (Ảnh: Getty)

Dưới sân đây là trận đấu khó khăn mà Vozinha không thể hiện được nhiều (Ảnh: Getty)

Anh phải 2 lần vào lưới nhặt bóng (Ảnh: Getty)

Diễn biến trận đấu

Ở trận đấu này, dù bước vào trận đấu với vị thế cửa trên, nhưng chính Uruguay phải nhận "gáo nước lạnh". Phút 20, từ một tình huống tổ chức tấn công sắc nét, Kevin Pina dứt điểm chuẩn xác, mở tỷ số 1-0 cho đội bóng châu Phi trong sự ngỡ ngàng của hàng phòng ngự Uruguay.

Kevin Pina gây choáng với bàn tỉ số (Ảnh: BR Football)

Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, những nỗ lực hãm thành liên tục của Uruguay cũng được đền đáp ở cuối hiệp một. Phút 43, Maximiliano Araújo tỏa sáng với bàn thắng san bằng cách biệt 1-1. Chưa dừng lại ở đó, tận dụng đà tâm lý đang lên, Uruguay tiếp tục dồn ép và có được bàn thắng thứ hai ở phút bù giờ thứ 5 của hiệp một nhờ công của Agustín Canobbio.

Uruguay ngược dòng 2-1 trong hiệp 1 (Ảnh: BR Football)

Sang hiệp hai, Cape Verde chủ động dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ và không ngần ngại chơi ăn miếng trả miếng với đối thủ. Sự kiên cường của các chiến binh châu Phi một lần nữa được cụ thể hóa ở phút 60. Hélio Varela có pha xử lý xuất thần trước khi hạ gục thủ thành bên phía Uruguay, quân bình tỷ số 2-2 cho Cape Verde. Đây cũng là tỉ số chung cuộc trận đấu.

Hélio Varela quân bình tỉ số (Ảnh: BR Football)

Trận đấu hoà trước "thế lực" mạnh gây sốc của Cape Verde (Ảnh BR Football)

Chia điểm đáng tiếc trong một trận cầu có tới 4 bàn thắng, Uruguay lỡ cơ hội bứt phá sớm tại bảng H. Trong khi đó, 1 điểm giành được trước một đối thủ mạnh như Uruguay là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho tinh thần chiến đấu quả cảm của Cape Verde, khiến cục diện tấm vé đi tiếp tại bảng đấu này trở nên vô cùng khó đoán trước lượt cơ hội cuối cùng.