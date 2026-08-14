Mẹ Messi lên tiếng sau khi trải qua nỗi đau mất chồng

Sau những ngày chìm trong tang thương vì sự ra đi của ông Jorge Messi, bà Celia Cuccitini - mẹ Lionel Messi và người bạn đời gắn bó cả cuộc đời với ông - đã có chia sẻ đầy đau đớn.

Sau những ngày cùng gia đình chịu tang tại Rosario, bà Celia Cuccitini đã có những chia sẻ đầu tiên sau khi chồng mình - ông Jorge Messi - qua đời ở tuổi 68.

Khác với những chia sẻ dài và đầy cảm xúc của con trai Lionel Messi, bà Celia chỉ gửi một lời nhắn ngắn gọn tới nữ nhà báo Marina Calabró. Nội dung này sau đó được đọc trên chương trình Primicias Ya của América TV. “Tôi chỉ cầu xin Chúa ban cho mình sức mạnh để giúp tôi đối mặt với tất cả những điều này theo cách tốt nhất có thể".

Chỉ một câu nói ngắn nhưng đủ cho thấy nỗi đau mà người phụ nữ đã đồng hành cùng ông Jorge suốt nhiều thập kỷ đang phải trải qua. Sau sự ra đi của người bạn đời, bà Celia phải đối diện với một mất mát lớn của gia đình. Celia và Jorge Messi kết hôn từ năm 1978 và có bốn người con. Trong suốt hành trình trưởng thành của Messi, bà Celia cùng chồng luôn là chỗ dựa quan trọng phía sau cậu con trai sau này trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử.

Bố mẹ Messi (Ảnh: EFE)

Messi đau đớn tiễn biệt cha

Trước khi bà Celia lên tiếng, Lionel Messi cũng đã đăng một bức thư dài tiễn biệt cha trên mạng xã hội. Trong bài viết, Messi thừa nhận vẫn chưa thể tin rằng ông Jorge đã ra đi. Anh nhớ lại những ngày tháng cha luôn đồng hành với mình từ khi còn nhỏ, đưa anh tới các buổi tập và gần như không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào.

Messi cũng tiết lộ cha là người thúc giục anh tham dự kỳ World Cup cuối cùng. Khi sức khỏe ông Jorge trở nên xấu đi trước giải đấu, Messi vẫn cố gắng tiến sâu nhất có thể với hy vọng cha có thể chứng kiến mình thi đấu. Argentina sau đó vào đến trận chung kết nhưng không thể giành chức vô địch. Messi cho biết anh đã muốn mang chiếc cúp về cho cha nhưng những giới hạn thể chất khiến anh không thể hoàn thành mong muốn đó.

Messi cũng thừa nhận mất cha khiến anh hoang mang về tương lai. Anh viết rằng mình “không biết phải tiếp tục thế nào” và nghi ngờ liệu có thể tiếp tục chơi bóng trong thời gian dài nữa hay không. Cuối bức thư, Messi khẳng định ông Jorge sẽ luôn hiện diện trong cuộc sống của mình, đặc biệt qua cách anh nuôi dạy các con.

Trong lúc gia đình Messi vẫn đang trải qua những ngày đau buồn nhất, lời chia sẻ ngắn ngủi của bà Celia càng khiến người hâm mộ cảm nhận rõ hơn khoảng trống mà ông Jorge để lại phía sau.