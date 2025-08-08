Mê mẩn nhan sắc nữ thần khúc côn cầu quyến rũ nhất thế giới, mặt xinh như búp bê sống, body hoàn hảo

Trong loạt hình đăng tải gần đây, cựu VĐV khúc côn cầu Mikayla Demaiter người Canada khoác lên mình bộ trang phục ôm sát, tôn lên trọn vẹn đường cong gợi cảm. Cô hài hước chú thích: "Ở đây để biến trang tin tức của bạn trở thành nơi tuyệt vời hơn". Chỉ sau thời gian ngắn, bài đăng đã thu về gần 60.000 lượt thích, kèm theo hàng nghìn bình luận tán thưởng. Với gương mặt xinh như búp bê sống, body quyến rũ, ba vòng cực phẩm, Mikayla khiến người ta mê mẩn với diện mạo ngọt ngào, nóng bỏng.

Fan không tiếc lời khen ngợi nhan sắc và thần thái của Mikayla. "Hoàn hảo", "Thiên thần trên trái đất", "Em đẹp quá" hay "Thật sự tuyệt vời"... là những lời nhận xét xuất hiện nhiều vô số dưới phần bình luận.

Dù sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp đã kết thúc từ năm 19 tuổi do chấn thương, Mikayla vẫn chứng minh sức hút khó cưỡng khi chuyển hướng sang lĩnh vực người mẫu và influencer. Hiện tại, cô sở hữu hơn 3 triệu người theo dõi trên Instagram và không ngừng lan tỏa hình ảnh của mình qua các nền tảng mạng xã hội.

Trước đó, Mikayla từng gây sốt khi được fan ưu ái gọi là "thiên đường trên mặt đất". Trong một bài đăng khác, cô còn đùa vui rằng mình "đã được chứng nhận sơ cứu CPR" - khiến cộng đồng mạng không khỏi bật cười vì độ duyên dáng và hài hước.

Từ sân băng đến thế giới mạng, Mikayla Demaiter vẫn luôn biết cách làm nổi bật chính mình - theo cách không thể rời mắt.

Mikayla từng là một cầu thủ khúc côn cầu trên băng

Mukayla giữ vai trò thủ môn, luôn thu hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp nổi bật

Giải nghệ vì chấn thương, nữ thần khúc côn cầu trên băng chuyển hướng làm KOLs mạng xã hội và rất thành công

Vẻ quyến rũ khó cưỡng của nữ thần khúc côn cầu



