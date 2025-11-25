Mê mẩn ngắm visual Yến Xuân - vợ Lâm Tây, mẹ 1 con vóc dáng vẫn sexy bất bại, xinh đẹp bất chấp "cam thường"

Nổi tiếng là nàng WAG sexy nhất làng bóng đá Việt, dù khi xuất hiện trên krên khán đài hay ở khoảnh khắc đời thường, Yến Xuân - bà xã thủ môn Đặng Văn Lâm (Lâm Tây) luôn khiến netizen phải "đứng hình" vì nhan sắc ngày một thăng hạng và body nóng bỏng quá đỗi. Dù đã là mẹ một con và bận rộn với việc chăm sóc gia đình nhỏ cùng thủ môn Lâm Tây, cô nàng vẫn giữ được visual cuốn hút, body chuẩn chỉnh và thần thái tự tin khó ai bì kịp.

Mới đây, Yến Xuân gây chú ý khi xuất hiện với chiếc đầm đỏ ôm sát, khoe trọn đường cong mềm mại và đôi chân thon dài nuột nà. Làn da trắng mịn cùng nụ cười hiền khiến hình ảnh của bà xã Lâm Tây vừa ngọt ngào lại vừa quyến rũ. Đặc biệt, loạt ảnh chụp dưới ánh nắng tự nhiên hoàn toàn không chỉnh sửa cho thấy nhan sắc "xịn" của bà mẹ một con: nhẹ nhàng nhưng vẫn cực kỳ sang.

Không chỉ xinh đẹp trên mạng, Yến Xuân mỗi lần "lọt" vào "cam thường" ở sân vận động khi cổ vũ chồng thi đấu cũng nhanh chóng chiếm spotlight dù cô nàng chỉ diện outfit đơn giản: áo 2 dây họa tiết phối cardigan hồng và chân váy trắng. Set đồ nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên vẻ tươi trẻ, rạng rỡ.

Dù là khoảnh khắc cam thường giữa đám đông, Yến Xuân vẫn nổi bật với gương mặt thanh thoát, vóc dáng cân đối và phong thái dịu dàng. Cô bế con trai nhỏ đến cổ vũ Lâm Tây thi đấu đã trở thành hình ảnh vô cùng quen thuộc, bình yên nhưng cực cuốn hút.

Sau sinh con, Yến Xuân gây ấn tượng mạnh vì màn lấy lại dáng ngoạn mục. Vốn là nữ PT nổi tiếng, người yêu thể thao và theo đuổi lối sống lành mạnh, cô luôn duy trì chế độ ăn cũng như tập luyện khoa học - điều giúp visual mẹ một con của Yến Xuân trở nên "bất bại" qua từng lần tái xuất.

Việc Yến Xuân ngày càng xinh đẹp, chỉn chu và rạng rỡ khiến cư dân mạng không ngớt lời khen: vừa sở hữu body chuẩn, vừa toát ra vẻ đằm thắm của người phụ nữ trưởng thành, hạnh phúc và tự tin.



