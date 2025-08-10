Mê mẩn bóng lưng yêu kiều của mỹ nữ trên bãi biển, hoá ra là nàng WAG "bạch nguyệt quang" làng bóng đá

Mới đây, nàng WAG Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu gây sốt khi chia sẻ bộ ảnh tạo dáng bên bờ biển. Đặc biệt, bóng lưng yêu kiều với phần lưng trần gợi cảm của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 gây ấn tượng mạnh, mang đậm nét thanh thoát và quyến rũ chuẩn "bạch nguyệt quang" làng bóng đá.

Trong ảnh, người đẹp sinh năm 2001 khoe vóc dáng áng cao gầy, đường cong nhẹ nhàng được phô diễn qua chiếc váy dài màu hồng đào pastel đầy tinh tế. Thiết kế váy kiểu halter với phần dây mảnh buộc quanh cổ, để lộ phần lưng trần mịn màng và vai thon gọn, tạo cảm giác vừa gợi cảm vừa thanh lịch. Những lớp vải xếp tầng từ phần eo xuống gấu váy bay nhẹ trong làn gió biển, lượn sóng mềm mại vừa nữ tính vừa nghệ thuật. Màu sắc hồng đào dịu dàng hòa quyện với ánh nắng chiều, phản chiếu lên làn da trắng mịn, làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của bà xã Đoàn Văn Hậu.

Mái tóc đen dài óng ả buông xõa tự nhiên, vài sợi tóc khẽ bay trong gió, nàng WAG đứng nghiêng người bên gốc dừa cao lớn, bàn tay thon thả tựa nhẹ vào thân cây, đem đến cảm giác thư thái và mềm mại. Cô nàng thả dáng trên bãi cát trắng mịn trải dài, những hàng dừa xanh mướt đung đưa trong gió, và mặt biển xanh trong lấp lánh dưới ánh nắng,... Tất cả tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ, làm nền hoàn hảo cho bóng lưng yêu kiều của Doãn Hải My.