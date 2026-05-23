Mẹ Harry Maguire phẫn nộ tột cùng khi con trai bị loại khỏi tuyển Anh dự World Cup 2026, nói thẳng 2 điều với HLV trưởng

Chiều 22.5, đội tuyển Anh đã chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ được chọn để tham dự World Cup 2026 gây ra làn sóng tranh cãi lớn. Thông tin Harry Maguire bị gạch tên đã râm ran từ hôm qua 21.5 và đến nay càng khiến dư luận Anh phẫn nộ. Bởi trung vệ thuộc biên chế Manchester United vẫn được đánh giá có phong độ ổn định ở giai đoạn cuối mùa giải.

Ngay sau khi nhận tin bị loại, Maguire đăng tải thông điệp đầy thất vọng trên mạng xã hội: “Tôi tin mình vẫn có thể đóng góp cho đội tuyển ở mùa hè này dựa trên những gì đã thể hiện trong mùa giải vừa qua. Tôi thực sự sốc và buồn với quyết định này. Không điều gì khiến tôi tự hào hơn việc khoác áo tuyển Anh trong suốt nhiều năm qua. Dù vậy, tôi vẫn chúc các đồng đội thi đấu thành công".

Không chỉ bản thân Maguire thất vọng, gia đình anh cũng lập tức lên tiếng. Mẹ của trung vệ 33 tuổi, bà Zoe Maguire, đăng dòng trạng thái ngắn nhưng đầy tức giận trên mạng xã hội X: "Thật sự kinh tởm".

Sau đó, bà tiếp tục trả lời một bình luận khác để bênh vực con trai: “Con đã không thể cố gắng nhiều hơn được nữa. Hãy ngẩng cao đầu… Đây là một quyết định đáng xấu hổ".

Anh trai của Maguire, Joe Maguire, cũng không giấu được sự bức xúc khi viết: “Đây có lẽ là quyết định tồi tệ nhất mà tôi từng chứng kiến". Trong khi đó, em gái Daisy Maguire đăng tải trên Instagram: “Quyết định điên rồ. Hãy luôn mạnh mẽ nhé anh".

Đây không phải lần đầu gia đình Maguire phản ứng mạnh trước các quyết định liên quan đến đội tuyển Anh. Hồi tháng 3.2026, khi trung vệ này được triệu tập trở lại sau gần 18 tháng vắng bóng, chính anh từng tiết lộ mẹ mình đã bật khóc vì xúc động.

Khi đó, Maguire chia sẻ: “Được trở lại tuyển Anh là điều tôi nhớ nhất. Sau 6-7 năm luôn là lựa chọn hàng đầu, việc bị gạch tên thực sự rất khó khăn. Khi HLV gọi điện báo tin tôi trở lại, tôi đã gọi cho gia đình và mẹ tôi đã khóc".

Ở tuổi 33, Maguire từng khẳng định anh sẵn sàng cống hiến tất cả cho tuyển Anh, dù chỉ được thi đấu một phút tại World Cup. Tuy nhiên, giấc mơ dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên đất Bắc Mỹ của trung vệ này đã khép lại sau quyết định gây tranh cãi từ Tuchel.

Trong mùa hè này, Maguire dự kiến chỉ tham gia tour du đấu tiền mùa giải cùng Manchester United, trong khi tuyển Anh hướng tới mục tiêu chấm dứt cơn khát danh hiệu lớn kéo dài suốt 66 năm.