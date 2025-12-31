Mẹ Doãn Hải My U50 khoe visual trẻ đẹp bất bại ngày cuối năm, thần thái sang chuẩn "mẹ vợ" hot nhất làng bóng đá

Ngày cuối cùng của năm 2025, khi dàn WAGs Việt đồng loạt "lên đồ" khoe sắc thì một nhân vật đặc biệt bất ngờ chiếm spotlight trên mạng xã hội: mẹ vợ của hậu vệ Đoàn Văn Hậu - bà Mai Đoàn. Không ồn ào, phô trương, chỉ với một khoảnh khắc đăng tải trên story, mẹ vợ hot nhất làng bóng đá đã khiến cộng đồng mạng phải xuýt xoa vì nhan sắc trẻ trung khó tin ở độ tuổi U50.

Trong bức hình được chia sẻ, mẹ Doãn Hải My xuất hiện với mái tóc ngắn cá tính quen thuộc, gương mặt thanh tú cùng làn da mịn màng. Outfit đen - đỏ mang hơi hướng truyền thống nhưng được cách điệu hiện đại giúp tổng thể vừa sang trọng, vừa quyền lực. Đặc biệt, thần thái điềm tĩnh, tự tin toát lên từ ánh mắt và dáng đứng khiến nhiều người không khỏi nhận xét: đúng chuẩn "phu nhân Hà thành".

Không ít cư dân mạng để lại bình luận ngỡ ngàng khi biết mẹ vợ Đoàn Văn Hậu đã ở tuổi U50: "Nói U40 còn tin chứ U50 thì đúng là quá trẻ", "Thần thái này bảo sao con gái xinh và khí chất thế", "Đúng kiểu càng lớn tuổi càng mặn mà, sang từ trong ra ngoài", "Mẹ của Top 10 Hoa hậu có khác"...

Từ ngày Doãn Hải My về chung một nhà với Đoàn Văn Hậu, gia đình hai bên luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Nếu Doãn Hải My ghi điểm với hình ảnh nàng dâu nhẹ nhàng, tinh tế thì mẹ ruột của cô lại gây ấn tượng bởi phong thái sang chảnh, gu thẩm mỹ đậm chất quý phái cùng nhan sắc "không tuổi" ấn tượng. Mỗi lần xuất hiện hiếm hoi, bà Mai Đoàn đều nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Không quá lời khi nói rằng, giữa "vũ trụ người thân cầu thủ", mẹ vợ Đoàn Văn Hậu hiện đang là một trong những nhân vật hot nhất. Nhan sắc trẻ đẹp "bất bại theo thời gian", thần thái chuẩn phu nhân Hà thành cùng cuộc sống kín tiếng nhưng đầy khí chất - tất cả khiến dân tình không ngừng tò mò và ngưỡng mộ.

Cuối năm nhìn lại, netizen chỉ biết thốt lên một câu: gen nhà này đúng là "đỉnh của chóp"

