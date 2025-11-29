Mẹ của Victoria Beckham cầu xin cháu trai Brooklyn về nhà đón Giáng sinh sau 1 năm xa cách gia đình

Giáng sinh - thời điểm của yêu thương, đoàn tụ và tử tế - nhưng với nhà Beckham năm nay thì khác. Trong khi cả gia đình chuẩn bị quây quần bên lò sưởi, bà Jackie Adams (mẹ Victoria Beckham) lại đang gửi một tín hiệu "nhói lòng" đến cậu cháu trai vắng mặt xuyên suốt năm nay: Brooklyn Beckham.

Bà ngoại đăng ảnh chiếc tất Giáng sinh của Brooklyn, ngầm cầu xin cháu về nhà

Brooklyn - hiện sống ở Los Angeles cùng vợ là nữ diễn viên Nicola Peltz - tiếp tục không góp mặt trong kế hoạch lễ hội của nhà Beckham. Suốt cả năm 2024, anh chàng hoàn toàn mất hút khỏi loạt sự kiện quan trọng: từ sinh nhật 50 tuổi của bố - David Beckham - đến buổi lễ phong tước Hiệp sĩ danh giá, hay sự kiện ra mắt documentary Netflix của mẹ - Victoria Beckham.

Thế nhưng trong video trang trí Giáng sinh do Victoria đăng hôm 28/11, dân mạng ngay lập tức chú ý đến… chiếc tất màu đỏ thêu tên "Brooklyn" vẫn được treo ngay ngắn trên lò sưởi nhà bà ngoại. Bên cạnh là tất của Romeo, Cruz, Harper và các anh chị em họ trong đại gia đình Beckham. Một hành động nhỏ nhưng đầy ẩn ý: "Nhà vẫn chừa chỗ cho con".

Gia đình Beckham buồn nhưng đành chấp nhận - chỉ có các bà là không nguôi

Theo nguồn tin thân cận, David và Victoria "buồn nhưng chấp nhận" việc Brooklyn tự tách mình khỏi gia đình giữa cuộc cãi vã chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhưng những người đau lòng nhất lại là hai bà - Jackie (mẹ Victoria) và Sandra (mẹ David).

Cả hai vốn cực kỳ thân thiết với Brooklyn từ nhỏ. Khi cha mẹ bận rộn, chính họ là người kè kè bên anh, đưa đi các buổi tụ họp gia đình. "Brooklyn từng yêu thương và ngưỡng mộ họ lắm. Giờ thì họ chẳng còn được gặp cháu. Họ không còn trẻ, và không ai biết Giáng sinh nào mới lại được đoàn tụ", nguồn tin nói.

Cả Jackie và Sandra cũng "choáng nặng" khi biết Brooklyn - Nicola lặng lẽ làm lễ renew vows hồi đầu năm mà không báo cho họ. Cặp đôi cũng vắng luôn buổi ra mắt phim tài liệu của Victoria hồi tháng 10.

Bà ngoại vẫn âm thầm giữ liên lạc, khen Brooklyn nấu ăn cực đáng yêu

Dù khoảng cách ngày càng xa, Jackie vẫn luôn tương tác với cháu trai trên mạng. Khi Brooklyn khoe món beef wellington nhận được cả rổ lời khen, chính bình luận của bà ngoại mới khiến dân mạng "xúc động nhẹ": "Trông tuyệt vời quá Brooklyn. Nhiều yêu thương".

Một câu ngắn thôi mà nghe như tiếng thở dài của người bà chỉ mong cháu quay về.

Victoria lên tiếng giữa drama: "Chúng tôi là một gia đình rất thân thiết"

Trong podcast Call Her Daddy, Victoria nói về "sự thay đổi động lực trong gia đình", nhấn mạnh tầm quan trọng của giao tiếp. Tuy không nhắc tên Brooklyn, nhưng ai cũng hiểu cô đang ám chỉ rạn nứt với con trai cả.

"Chúng tôi luôn nói rằng đây là một nơi an toàn để chia sẻ mọi điều… giao tiếp là chìa khóa" - Victoria nói.

Giáng sinh năm nay, nhà Beckham vẫn lung linh, vẫn ấm cúng. Nhưng chiếc tất đỏ mang tên "Brooklyn" treo trên lò sưởi lại khiến bầu không khí có chút… trống trải. Một lời nhắn không nói thành lời: "Về nhà đi cháu."