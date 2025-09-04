Mẹ của tuyển thủ U23 Việt Nam bật khóc khi con trai ghi bàn

Tiền vệ Nguyễn Ngọc Mỹ hạnh phúc với bàn thắng đầu tiên cho U23 Việt Nam. ẢNH: XUÂN TÙNG

Tối 4-9, U23 Việt Nam đã trở lại sân tập tại Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện Thể dục Thể thao tỉnh Phú Thọ để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo thuộc vòng loại Giải U23 châu Á 2026 gặp U23 Singapore. Chiến thắng 2-0 trước U23 Bangladesh cách đây một ngày giúp toàn đội giữ vững bầu không khí tích cực.

Vì vừa thi đấu chưa đầy 24 tiếng, nên HLV Kim Sang-sik chia U23 Việt Nam ra làm hai nhóm. Nhóm đá chính tập những bài thả lỏng để sớm phục hồi thể lực, trong khi nhóm còn lại tiếp tục được rèn luyện thêm về kỹ chiến thuật. Sau đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhắc nhở những vấn đề mà toàn đội đã mắc phải ở trận ra quân.

Trả lời truyền thông trước buổi tập, tiền vệ Nguyễn Ngọc Mỹ khẳng định U23 Việt Nam sẽ bước vào hai trận đấu còn lại gặp U23 Singapore và U23 Yemen với quyết tâm cao nhất. Toàn đội xem mỗi trận đấu như một trận chung kết và sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu đoạt vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026.

Trong trận gặp U23 Bangladesh, Ngọc Mỹ được HLV Kim Sang-sik chọn đá chính thay cho đội trưởng Khuất Văn Khang. Cầu thủ xứ Thanh là người ghi bàn mở tỷ số bằng cú dứt điểm chéo góc đẹp mắt.

Nhóm cầu thủ đá chính của U23 Việt Nam tập chạy thả lỏng. ẢNH: XUÂN TÙNG

Ngọc Mỹ không giấu được niềm hạnh phúc khi chia sẻ: “Đó là trận đấu đầu tiên tôi được đá chính cho U23 Việt Nam và cũng là bàn thắng đầu tiên. Khi được HLV Kim Sang-sik chọn, tôi cảm thấy rất vui và tự tin vì từng thi đấu ở Phú Thọ rồi, nên cảm giác không gian dễ chịu hơn”.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất đối với Ngọc Mỹ là khi biết mẹ anh đã bật khóc vì bàn thắng của con trai. Anh thuật lại: “Hôm qua khi ghi bàn, tôi có nghe lại rằng mẹ mình đã bật khóc. Đó là khoảnh khắc rất xúc động khi mình làm được điều khiến gia đình tự hào. Mẹ cũng dặn dò tôi nhiều. Tôi xin cảm ơn mẹ vì đã luôn đồng hành cùng con”.

Tiền vệ sinh năm 2004 cũng thừa nhận bản thân cần cải thiện rất nhiều điều, từ chạm bóng, di chuyển, phối hợp đến dứt điểm. Sự kết nối giữa các tuyển thủ U23 Việt Nam vẫn còn hạn chế do mới chỉ tập trung vài ngày, nhưng Ngọc Mỹ tin rằng càng thi đấu, toàn đội sẽ càng gắn kết hơn.

U23 Việt Nam sẽ có thêm một buổi tập vào tối mai (5-9) trước khi bước vào trận gặp U23 Singapore. Thầy trò HLV Kim Sang-sik hiện tạm dẫn đầu bảng nhờ hơn U23 Yemen về chỉ số phụ.