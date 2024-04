Sau vòng 15, V.League 2023/24 tạm nghỉ để nhường đội tuyển U23 Việt Nam hội quân và đi thi đấu vòng chung kết U23 châu Á. Hội cầu thủ nổi tiếng tranh thủ đưa vợ con đi du lịch để tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi giữa mùa giải, đón mùa hè sắp đến. Trung vệ Thành Chung đưa bà xã Tố Uyên và con trai đi Phú Yên nghỉ mát, gia đình Bùi Tiến Dũng nghỉ dưỡng ở một resort sang chảnh tại Cam Ranh, Yến Xuân và Văn Lâm đi Đà Lạt hoà mình vào thiên nhiên, Quang Hải cùng Chu Thanh Huyền hưởng tuần trăng mật ở Phú Quốc...

Trong khi đó, hậu vệ Đoàn Văn Hậu và bà xã Doãn Hải My đành ở nhà ngắm người người nhà nhà đi máy bay, vi vu du lịch. Nguyên nhân bởi Doãn Hải My đang mang thai con đầu lòng, bụng bầu của cô nàng đã vượt mặt, gần đến tháng sinh nở. Nên Hải My phải hạn chế việc di chuyển xa, đi du lịch mà ở nhà dưỡng thai, chờ ngày "nằm ổ". Hơn nữa, Văn Hậu cũng đang tập phục hồi chấn thương, lần gần nhất xuất hiện tại đám cưới Quang Hải, Văn Hậu vẫn đi tập tễnh.

Doãn Hải My đang mang bầu khá lớn

Thấy Ngô Tố Uyên khoe ảnh được Thành Chung chụp cho trong chuyến đi mới đây, cô bạn thân Doãn Hải My vào bình luận: "Xin vía đi du lịch với bà già". Đáp lại, Tố Uyên khuyên nhủ người em thân thiết: "Giờ giữ sức khoẻ đi bà, sau là cũng sẽ bay như chim thôi".

Ngoài câu chuyện "xin vía" đi du lịch, mẹ bầu Doãn Hải My còn gây xúc động khi chia sẻ những thay đổi về mặt tâm lý và cơ thể khi mang bầu: “Rõ nhận thấy nhất có lẽ là cơ thể My. Trước kia chỉ tầm 46 - 47kg, vòng eo chỉ 55-56 giờ đã lên gần 58kg rồi, da bụng cũng đã xuất hiện các vết rạn đỏ. Lúc đầu rơm rớm nước mắt ôm chồng nhưng giờ nhìn lại thấy ý nghĩa và thiêng liêng. Tâm lý cũng nhạy cảm hơn, dễ nóng hơn và cũng dễ tủi thân lặt vặt”.

Doãn Hải My chia sẻ vết rạn trên bụng khi mang thai