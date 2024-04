Mẹ bầu Doãn Hải My khoe nhờ gen của mẹ ruột trẻ đẹp mà không bị phá nét khi mang thai lần đầu, bí quyết giữ dáng thì sao?

Không quá khi nói nàng WAG Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu - hiện là mẹ bầu hot nhất nhì làng bóng đá Việt. Mỗi lần Doãn Hải My xuất hiện đều khiến dân tình trầm trồ không ngớt bởi phong độ nhan sắc của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 không hề sụt giảm dù Hải My đang ở giai đoạn mang thai con đầu lòng, tâng đến mười mấy cân. Ngoài việc bụng bầu vượt mặt, vóc dáng Hải My vẫn cuốn hút, gương mặt thanh thuần xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ giúp cô nàng luôn là tâm điểm mỗi khi dự sự kiện đông người.

Mới đây, khi tâm sự cùng người hâm mộ trên mạng xã hội, mẹ bầu Doãn Hải My nhận được câu hỏi về việc giữ dáng và da khi mang thai để không bị "phá nét" như mũi nở, da kích ứng nổi mụn và tăng cân thấy rõ... Bà xã Đoàn Văn Hậu chia sẻ: "Thú thực là My không hề giữ dáng hay gì luôn, mà lúc nào cũng ăn uống để em bé được phát triển tốt và ổn định. Nên My nghĩ là do cơ địa mỗi người thôi nè. Như My chắc cũng hưởng chút gen của mẹ My. Mẹ My khi có em bé cũng không bị phá nét đâu. Và cũng có thể do trước My gầy, kiểu siêu siêu gầy, nên giờ tăng mười mấy cân vậy trông lại thành vừa chăng"

Doãn Hải My vẫn giữ phong độ nhan sắc dù đang mang bầu

Bà Mai Đoàn - mẹ ruột của Doãn Hải My - khá nổi tiếng với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi là mẹ vợ của hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Ngoài ra người ta còn ấn tượng với bà Mai Đoàn bởi nhan sắc trẻ trung không tuổi, vóc dáng mảnh mai, gọn gàng ở độ tuổi U50. Doãn Hải My cũng nhiều lần khẳng định nhan sắc của cô được thừa hưởng từ diện mạo cực phẩm của cả bố và mẹ.

Nhan sắc của mẹ Doãn Hải My ở tuổi 48 khiến dân mạng không khỏi ngưỡng mộ

Nói về bí quyết tăng chiều cao, Doãn Hải My cũng vui vẻ khoe gen nhà ngoại: "Chị chỉ uống nhiều sữa tươi không đường thôi chứ không làm gì khác. Thực ra là nhờ gen của bố mẹ chị thôi nè, với gen bên nhà ngoại chị ai cũng cao ý. Như ông ngoại chị hồi trẻ cao 1m84, anh họ chị cao 1m90, chị họ chị thì 1m76; họ hàng cũng toàn nam thì hơn 1m80, nữ thì hơn 1m70. Em trai lớn của chị lớp 9 cũng cao hơm 1m80, chuẩn bị cao bằng chồng chị rồi. Tính ra chị bé nhất nhà ấy chứ".

Nhan sắc ngọt ngào của mẹ bầu Doãn Hải My