Mẹ bầu Doãn Hải My khoe chân dài thẳng tắp, nuột nà gợi cảm nhưng lại bị Văn Hậu soi lỗi trang phục

Cuối tuần qua, nàng WAG Doãn Hải My khiến dân tình chú ý khi chia sẻ hình ảnh cafe cuối tuần cùng mẹ của cô - bà Mai Đoàn. Qua camera của mẹ, Hải My xuất hiện với hình ảnh mẹ bầu xinh đẹp, đầy sức sống và năng lượng tích cực. Điều làm nên diện mạo tươi sáng của bà xã Đoàn Văn Hậu một phần đến từ phong cách thời trang thể thao khoẻ khắn. Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 diện chiếc váy đen sát nách rộng rãi, vẫn có thể thấy rõ bụng bầu đã nhô ra vượt mặt.

Chiếc váy ngắn ngang đùi giúp Doãn Hải My khéo khoe đôi chân dài nuột nà thẳng tắp, săn chắc và trắng trẻo. Nàng WAG sử dụng đôi giày thể thao trắng kết hợp cùng tất lửng thời trang có màu đối lập với chiếc váy. Hoạ tiết đen trên đôi tất làm giảm sự đơn điệu, tăng tính trẻ trung, thời thượng cho bộ trang phục tối giản của mẹ bầu.

Mẹ bầu Doãn Hải My khoe chân dài thẳng tắp

Tuy nhiên, cũng chính những hoạ tiết trên hai chiếc tất lửng đã "tố" việc Doãn Hải My bị lỗi trang phục. Ngắm ảnh vợ đi chơi, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã nhanh chóng nhận ra Doãn Hải My đã phối nhầm 2 chiếc tất khác nhau đến từ 2 thương hiệu Adidas và Puma. Hải My chia sẻ với dân mạng: "Chồng bảo tôi mới để ý là tôi đi tất cọc cạch, thôi thì lỡ rồi".

Vốn là tiểu thư Hà thành, từng có thời gian làm người mẫu ảnh và đi thi Hoa hậu, mỗi lần nàng WAG Doãn Hải My xuất hiện đều khiến dân tình chú ý với gu thời trang trendy, vừa khéo khoe vóc dáng, vừa phù hợp với mỗi nơi mà Hải My đặt chân tới.