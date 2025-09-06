MC Mai Ngọc cực chăm tập môn này lấy lại vóc dáng sau sinh, body căng đét như chưa từng sinh nở!

Chỉ mới sinh con được hơn 4 tháng, MC Mai Ngọc đã khiến netizen chú ý khi xuất hiện trong phòng tập với body nuột nà, thần thái rạng rỡ chuẩn "gái một con trông mòn con mắt". Trên trang cá nhân, nữ MC hào hứng chia sẻ loạt khoảnh khắc tập luyện Pilates và Gyrotonic cùng HLV riêng. Diện bộ đồ tập ôm sát, Mai Ngọc khoe vòng eo gọn gàng, đôi chân săn chắc cùng vóc dáng đầy đặn nhưng vô cùng khỏe khoắn. Nhìn hình ảnh này, khó ai tin rằng cô vừa trải qua ca sinh mổ cách đây hơn 4 tháng.

Mai Ngọc khoe body nuột nà trong phòng tập hậu sinh con đầu lòng

Hành trình trở lại đáng nể sau sinh

Mai Ngọc thú nhận: "Có sức khỏe là có tất cả", bởi sau khi sinh con, cô từng gặp tình trạng đau gối, cơ thể rệu rã và nhiều lúc thấy bất lực với bản thân. Thế nhưng thay vì vội vàng ép cân hay lao vào những bài tập nặng, nữ MC chọn cách kiên nhẫn từng bước một, tin rằng: "Mình sẽ làm được, mình sẽ vượt qua được!".

Cũng chính nhờ sự kiên trì này, chỉ trong vòng hơn 4 tháng, Mai Ngọc đã đưa cân nặng trở về như thời son rỗi. Dẫu vậy, cô cũng hài hước tiết lộ: "Cơ bắp thì biến mất hết rồi, phải cố gắng 3 tháng tới để hồi phục thôi!".

Nữ MC tập với HLV riêng để đảm bảo những bài tập được chuẩn xác, giây phút giãn cơ là thư thái nhất

Bí quyết của Mai Ngọc: lối sống lành mạnh, không áp lực

Điều đáng nói, hành trình phục hồi vóc dáng của Mai Ngọc không đến từ sự may mắn mà là kết quả của cả quá trình chuẩn bị. Trước và trong thai kỳ, cô duy trì chế độ ăn uống cân bằng, ngủ nghỉ điều độ và vận động nhẹ nhàng. Nhờ vậy mà cơ thể không tăng cân quá nhiều, việc lấy lại dáng sau sinh cũng trở nên dễ dàng hơn.

Dẫu vậy, Mai Ngọc không hề tạo áp lực cho bản thân hay cho các mẹ bỉm khác. Cô nhắn nhủ đầy chân thành: "Mỗi mẹ có hành trình riêng, đừng tự so sánh. Quan trọng nhất là mẹ khỏe, con vui. Khi con cứng cáp, mình có thể quay lại yêu thương bản thân cũng chẳng muộn".

Mai Ngọc tâm sự: "Đẻ xong như con cua lột vỏ không sai, người yếu ớt, đau nhức xương khớp, nhìn vào gương nhiều lúc còn không nhận ra chính mình... Mình mà buông tay mình là không ai kéo lại được luôn. Cố gắng mỗi ngày dành cho bản thân 30 phút, từng bước quay lại cơ thể khoẻ mạnh ngày trước".

Visual "mẹ bỉm" đỉnh cao

Trong loạt ảnh tập luyện mới, Mai Ngọc nhận về cơn mưa lời khen: nhan sắc mặn mà, body săn chắc và thần thái ngời ngời. Dân tình xuýt xoa: "Đúng chuẩn gái một con, trông mòn con mắt!", "Mẹ bỉm mà visual còn đỉnh hơn lúc chưa sinh", hay "Motivation quá, nhìn mà muốn đi tập liền!".

Không chỉ là hình mẫu "mẹ bỉm hiện đại" - biết cân bằng giữa gia đình và bản thân, Mai Ngọc còn truyền cảm hứng về sự tự tin, kiên nhẫn và tinh thần lạc quan trong hành trình sau sinh.

Nhan sắc và vóc dáng của Mai Ngọc sau sinh khiến netizen trầm trồ

Ngoài pilates, Mai Ngọc còn tập gym để nhanh chóng lấy lại vóc dáng đỉnh chóp

Mai Ngọc khi ở nhà làm mẹ vẫn xinh đẹp rạng rỡ

Và khi "lên đồ" vẫn cuốn hút, chuẩn danh xưng nữ MC đẹp nhất một thời



