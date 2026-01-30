MC Huyền Trang Mù Tạt và tuyển thủ Việt Nam bận rộn chuẩn bị cho đám cưới, loạt khoảnh khắc tình tứ gây sốt MXH

Sau màn cầu hôn từng khiến cộng đồng mạng rần rần, MC Huyền Trang (Mù Tạt) và cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam Phạm Đức Huy đang bước vào giai đoạn bận rộn nhất trước ngày về chung một nhà. Dù chưa công bố thời gian tổ chức hôn lễ, nhưng những hình ảnh gần đây của cặp đôi liên tục khiến netizen tin rằng ngày trọng đại không còn xa.

Mới đây, loạt khoảnh khắc cả hai cùng nhau đi chụp ảnh mặc Việt phục bất ngờ được lan truyền và nhanh chóng gây chú ý. Trong đoạn video được chính chủ chia sẻ, Huyền Trang diện cổ phục màu đỏ, tay cầm quạt, tóc búi gọn gàng, dáng đi nhẹ nhàng, toát lên vẻ dịu dàng sang chảnh. Trong khi đó, Đức Huy xuất hiện bên cạnh với áo dài cổ phục xanh đậm, khăn đóng chỉn chu, phong thái điềm đạm, chững chạc.

Đáng chú ý, cả hai vừa đi vừa trò chuyện, thỉnh thoảng quay sang nhìn nhau cười mỉm, không cần cử chỉ quá thân mật nhưng vẫn khiến người xem cảm nhận rõ sự gắn bó. Ở hậu trường cặp đôi còn thoải mái cười đùa vui vẻ khiến netizen bàn luận rôm rả.

Trước đó, Đức Huy đã chính thức cầu hôn Huyền Trang bằng một khoảnh khắc lãng mạn nhưng kín tiếng ở Hàn Quốc, đúng với phong cách mà cặp đôi duy trì suốt thời gian yêu nhau. Kể từ đó, hình ảnh của cả hai ngày càng trưởng thành, đồng điệu hơn trong cả phong cách lẫn thần thái.

Dù chưa lên tiếng xác nhận về thời gian hay địa điểm tổ chức đám cưới, nhưng với loạt "hint" liên tục được tung ra, người hâm mộ tin rằng ngày vui của cặp đôi trai tài - gái sắc này sẽ sớm được hé lộ. Và chắc chắn, đây sẽ là một trong những đám cưới được mong chờ nhất của làng bóng đá - giải trí Việt trong thời gian tới.