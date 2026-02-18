MC Huyền Trang Mù Tạt tung ảnh cưới xịn cùng tuyển thủ Việt Nam ngay năm mới, còn "xin" 30 cây vàng 9999 gây choáng

Ngay những ngày đầu năm mới, mạng xã hội được phen xôn xao khi MC Huyền Trang Mù Tạt bất ngờ chia sẻ loạt ảnh cưới cực tình tứ bên cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam Phạm Đức Huy.

Trong ảnh, Huyền Trang Mù Tạt diện váy cưới trắng ôm sát, tôn lên vóc dáng thanh mảnh cùng nhan sắc sắc sảo. Đặc biệt, cô dâu còn cầm trên tay một quả bóng - chi tiết vừa ngọt ngào vừa mang đậm dấu ấn "nửa kia" là cầu thủ bóng đá. Bên cạnh, Đức Huy lịch lãm trong vest đen, ánh mắt đầy tình cảm hướng về cô dâu, tạo nên khung hình chuẩn "visual couple" khiến dân tình không khỏi trầm trồ.

Không chỉ gây chú ý bởi bộ ảnh cưới sang trọng, MC Huyền Trang Mù Tạt còn khiến netizen bật cười khi vào phần bình luận "xin nhẹ" chồng sắp cưới món quà cưới cực khủng. Cụ thể, dưới bài đăng, tiền vệ Phạm Đức Huy gửi lời chúc năm mới đầy hi vọng cùng nữ MC xinh đẹp: "Cưới nhau vui vẻ. Sống với nhau chan hòa. Đường xa lắp lánh. Đi về không khó khăn. Đức Huy và Mù Tạt - nghe là thấy năm mới phải thắng lớn rồi". Bình luận này của Đức Huy càng khiến người hâm mộ tin rằng ngày vui của cặp đôi đang đến rất gần.

Và ngay sau đó, MC Mù Tạt đã hài hước đáp lại: "Cũng xin là 30 cây vàng 9999 cho nó lấp lánhhhh". Với giá vàng hiện nay, "30 cây vàng 9999" mà MC Mù Tạt xin không phải là món quà nhỏ. Màn "đòi vàng" công khai đầu năm vừa dí dỏm vừa đúng không khí Tết lại khiến dân mạng thích thú.

Sự kết hợp giữa một MC xinh đẹp và một tuyển thủ nổi tiếng vốn đã thu hút sự quan tâm từ lâu. Nay với loạt ảnh cưới chính thức được tung ra, chuyện tình của cả hai lại càng được chú ý hơn bao giờ hết. Dân mạng hiện chỉ còn chờ một thông báo cụ thể về ngày trọng đại - và xem liệu lời "xin nhẹ" 30 cây vàng 9999 của cô dâu có được chú rể đáp ứng hay không.