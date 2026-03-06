MC Huyền Trang Mù Tạt tung ảnh cưới lãng mạn như phim, Đức Huy lên tiếng bênh vực vợ khi bị chê kém duyên trong khoảnh khắc mẹ chồng trao vàng cưới

Những ngày qua, đám cưới của MC Huyền Trang (thường được biết đến với biệt danh Mù Tạt) và tiền vệ tuyển Việt Nam Phạm Đức Huy trở thành chủ đề được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Mới đây, nữ MC tiếp tục khiến dân tình xuýt xoa khi chia sẻ loạt ảnh cưới trắng đen đầy cảm xúc.

Trong khung hình, cô dâu - chú rể đứng tựa đầu bên nhau, ánh mắt trìu mến, tạo nên khoảnh khắc lãng mạn đúng chất một bộ ảnh cưới cổ điển. Nhan sắc rạng rỡ của Mù Tạt cùng nụ cười hạnh phúc của Đức Huy khiến nhiều người dành lời khen cho cặp đôi.

Đức Huy và Mù Tạt sẽ làm đám cưới ở quê nhà trai vào ngày 14/3 tới (Ảnh: Linh Lê Chí)

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc phúc, một chi tiết trong đám cưới trước đó của cặp đôi lại bất ngờ gây tranh luận trên mạng xã hội. Cụ thể, trong khoảnh khắc được mẹ chồng trao vàng cưới, Mù Tạt đã hài hước hỏi: “Vàng hôm nay bao nhiêu rồi ạ?”. Câu nói mang tính đùa vui này nhanh chóng lan truyền trên mạng. Một số người cho rằng nữ MC hài hước, đúng tính cách hoạt ngôn, nhưng cũng có ý kiến nhận xét hành động này “kém duyên”.

Trước những bình luận trái chiều, chính chú rể Đức Huy đã lên tiếng bênh vực vợ ngay dưới bài đăng. Anh viết một cách vui vẻ: “Cháu dâu hỏi nhẹ giá vàng. Cả họ cười sướng. Bố mẹ chồng đang trao vàng, mang tiếng mất tiền mà cười sướng như đón giao thừa. Con ruột cho 3 chỉ, cho con dâu 3 cây?! Chịu cái nhà này!”.

Câu trả lời dí dỏm của Đức Huy khiến nhiều người bật cười, đồng thời cho thấy anh khá thoải mái và bảo vệ vợ trước những lời bàn tán trên mạng. Không chỉ vậy, chính Mù Tạt cũng tiếp tục giữ phong cách hài hước quen thuộc khi phản hồi lại bình luận của chồng bằng một câu trêu đùa, khiến không khí càng thêm vui vẻ. Mù Tạt viết: "Xin phép ngày nào cũng hỏi Mẹ Nhâm giá vàng để 2 mẹ con cùng đi lụm", hay "Giờ đây là con ruột mẹ Nhâm, đi sang kia mà làm con trai bà Linh!"...

Mù Tạt được mẹ Đức Huy cưng chiều

Sau đám cưới, những khoảnh khắc đời thường của cặp đôi vẫn liên tục được chia sẻ và nhận được nhiều sự quan tâm. Với tính cách lầy lội của Đức Huy và sự hoạt ngôn của Mù Tạt, nhiều người cho rằng cuộc sống hôn nhân của họ hứa hẹn sẽ đầy tiếng cười.