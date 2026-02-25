MC Huyền Trang Mù Tạt khoe tiệc chia tay độc thân, lễ cưới với Đức Huy đang rất gần, cực thân với gia đình chồng

Sau bao ngày để dân tình đồn đoán, cuối cùng nữ MC VTV - Mù Tạt cũng đã có động thái ngầm khẳng định việc sắp sửa "theo chồng bỏ cuộc chơi". Và chú rể không ai khác chính là "Hoàng tử" U23 Việt Nam đình đám một thời Phạm Đức Huy!

Mới đây, trên trang cá nhân, MC Huyền Trang (Mù Tạt) đã khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi tung ra bức ảnh cùng bạn bè tụ tập trong tiệc chia tay độc thân. Không gian buổi tiệc được trang trí nhẹ nhàng, sang trọng với tone màu chủ đạo là trắng và đỏ. Mù Tạt diện đồ ôm sát thời thượng, khoe nhan sắc ngày càng thăng hạng, rạng rỡ và tràn đầy hạnh phúc. Hội bạn bè thân thiết của cô nàng ai nấy đều phấn phấn khởi tươi cười. Động thái này như một lời khẳng định ngầm rằng ngày trọng đại của cô và tuyển thủ Phạm Đức Huy đã ở ngay trước mắt.

MC Huyền Trang Mù Tạt chia tay độc thân cùng hội bạn thân

Mù Tạt checkin cùng gia đình Đức Huy dịp Tết

Phạm Đức Huy - người được fan ưu ái gọi là "Hoàng tử" - không chỉ giỏi giang trên sân cỏ mà còn cực kỳ cưng chiều bạn gái. Việc cả hai quyết định về chung một nhà sau thời gian dài tìm hiểu đang nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía gia đình và người hâm mộ hai bên.

Dự kiến, đám cưới của cặp đôi sẽ sớm được tổ chức tại một khách sạn hạng sang ở Hà Nội với sự góp mặt của dàn sao VTV cũng như dàn tuyển thủ "vàng" của Đội tuyển Việt Nam. Đây hứa hẹn sẽ là một "siêu đám cưới" quy tụ những gương mặt quyền lực nhất, từ giới giải trí đến làng thể thao.

Hiện tại, dân tình đang ráo riết săn lùng thông tin của cặp đôi. Liệu Mù Tạt sẽ xuất hiện trong bộ váy cưới lộng lẫy thế nào? Và Đức Huy sẽ có màn "rước nàng về dinh" hoành tráng ra sao?