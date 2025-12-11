MC Huyền Tạt Mù tạt sánh đôi với "hoàng tử ĐT Việt Nam" như cô dâu chú rể

Cuối tháng 11/2025, tiền vệ Phạm Đức Huy đã cầu hôn bạn gái MC Huyền Trang giữa khung cảnh lãng mạn tại tháp Namsan ở Seoul (Hàn Quốc). Hình ảnh cầu thủ của tuyển Việt Nam quỳ gối trao nhẫn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. MC Huyền Trang xúc động nhận lời, khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi nhanh chóng "gây bão" cộng đồng mạng.

Sau khi cầu hôn khoảnh khắc cả hai sánh đôi tại đám cưới của một người bạn gây chú ý. Huyền Trang diện váy trắng khoe vóc dáng nuột nà. Còn cầu thủ có biệt danh "hoàng tử" của tuyển Việt Nam cũng bảnh bao vô cùng. Đức Huy và Huyền Trang được khen đẹp đôi, mọi cử chỉ thân của cả hai còn được dân tình đồn đoán sắp về chung một nhà.

Đức Huy và bạn gái sánh đôi đi ăn cưới

Đức Huy ra mắt cô dâu tương lai với bạn bè

Cả hai đã hẹn hò từ đầu năm 2025. Thời điểm đó, cả Đức Huy và Huyền Trang đều lựa chọn giữ mối quan hệ kín đáo. Chỉ đến khi xuất hiện cùng nhau ở một vài sự kiện và chia sẻ hình ảnh tình cảm, cặp đôi mới chính thức công khai trước công chúng.

Theo thông tin từ người thân và bạn bè, hai bên gia đình đã làm lễ dạm ngõ. Đám cưới được cho là sẽ diễn ra vào cuối năm 2025, thời điểm hiện đang được giữ kín và chờ công bố chính thức.

Đức Huy đã cầu hôn thành công bạn gái

MC Huyền Trang là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình trong các chương trình thể thao, giải trí. Biệt danh "Mù Tạt" gắn với cô từ thời làm MC trong loạt chương trình của VTV với phong cách dẫn dí dỏm, năng động.

Về phía Đức Huy, anh là thành viên của lứa U23 Việt Nam từng tạo dấu ấn ở Thường Châu năm 2018 và hiện vẫn là gương mặt giàu kinh nghiệm trong màu áo CLB CA TP.HCM. Ở ngoài sân cỏ, tiền vệ này nổi tiếng với tính cách hài hước, được đồng đội và người hâm mộ yêu mến.