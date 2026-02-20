Mbeumo - bản hợp đồng đáng giá đến từng xu của Man Utd

MU đã mất hơn 2 tháng "nâng lên, đặt xuống" trên bàn đàm phán để chiêu mộ Mbeumo từ Brentford. Khi đó, sự quyết liệt của Tottenham và Newcastle khiến phi vụ chuyển nhượng Mbeumo của MU không thể kết thúc nhanh, gọn để tiền đạo này kịp đặt chân tới Manchester trước chuyến du đấu hè. Từng có thời điểm tưởng chừng Mbeumo đã trôi khỏi tay MU khi Newcastle được cho sẽ chồng lên bàn đàm phán mức giá cao hơn, song kịch bản ấy đã không xảy ra.

Gần 80 triệu euro là số tiền cuối cùng MU chi ra để có Mbeumo, tương đương thương vụ Matheus Cunha. So với Cunha, cái tên Mbeumo không bóng bẩy bằng. Tuyển thủ Cameroon đã đi qua hành trình trắc trở, từng có thời điểm chơi ở Ligue 2, hạng Nhất Anh, trước khi tỏa sáng ở Brentford và được gia nhập một bến đỗ lớn như MU ở tuổi 26.

"Đóa hoa nở muộn" của Ngoại hạng Anh.

Theo M.E.N , Cunha là cái tên được HLV Ruben Amorim "chấm" từ khi Ngoại hạng Anh 2024/25 chưa kết thúc. Mbeumo được HLV Amorim và bộ phận phụ trách chuyển nhượng MU xếp vào vị trí ưu tiên chiêu mộ để nâng cấp vị trí tiền đạo phải. Ban lãnh đạo MU đã xúc tiến thương vụ Mbeumo trong tâm thế dứt điểm gọn sau khi đạt thỏa thuận cá nhân với tiền đạo này. Song, những đòi hỏi từ Brentford khiến ngày Mbeumo cập bến Old Trafford bị kéo dài.

Mùa 2024/25, Mbeumo chơi tuyệt hay cùng Brentford. Anh ra sân trọn vẹn 38 trận, ghi 20 bàn và có 7 kiến tạo. Đây là cú bứt phá ngoạn mục của Mbeumo sau 3 mùa liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, từ năm 2021-2024 ghi dưới 10 bàn. Từ đây, tiền đạo sinh năm 1999 tìm thấy bước ngoặt sự nghiệp để vươn tầm ngôi sao, nâng giá trị chuyển nhượng bản thân tăng gấp 15 lần so với dấu mốc gia nhập Brentford vào năm 2019.

Mbeumo mất gần hết mùa hè 2025 để chờ MU hoàn tất đàm phán với Brentford. Sau một tháng chuẩn bị, tuyển thủ Cameroon ra sân trận đầu cho MU tại Ngoại hạng Anh. Mbeumo cùng Cunha ngay lập tức tạo ra làn gió mới cho đôi cánh MU trước Arsenal, với tầm hoạt động năng nổ và những pha xử lý cá nhân bùng nổ.

Ngày 27/8/2025, Mbeumo ghi bàn đầu tiên cho MU vào lưới Grimsby Town, đánh dấu sự hòa nhập nhanh trước khi khẳng định vị thế của ngôi sao hàng đầu trong đội hình "Quỷ đỏ".

Đến nay, Mbeumo đã ra sân 21 trận và ghi 9 bàn tại Premier League. Mùa giải 2025/26 của anh từng bị gián đoạn bởi quãng nghỉ 5 trận để trở về phục vụ đội tuyển Cameroon tại CAN 2025. Tuy nhiên, ngay khi tái xuất Old Trafford, tiền đạo 26 tuổi tiếp tục tỏa sáng và trở thành hạt nhân quan trọng trên hàng công MU dưới triều đại Michael Carrick.

Mbeumo vượt lên tất cả để là tân binh sáng giá nhất của MU tính đến lúc này. Tuyển thủ Cameroon là chân sút số 1 trong đội hình MU hiện tại, ra sân ổn định và luôn biết cách tỏa sáng ở những trận cầu lớn. Mbeumo được ví như Wayne Rooney mới của sân Old Trafford với lối chơi đơn giản hiệu quả trên hàng công, dù xuất phát ở vị trí nào cũng tạo ra tầm ảnh hưởng rõ nét.

3 tháng trước, chính Rooney đã thừa nhận sai lầm khi từng nghĩ Mbeumo không đủ trình độ khoác áo MU. "Gã Shrek" khẳng định Mbeumo giờ là cầu thủ đáng xem nhất của MU với sự chăm chỉ và tinh thần của một chiến binh.

Cách Mbeumo tỏa sáng ở MU

Dưới triều đại Amorim, Mbeumo được xem là phương án hoàn hảo để chơi vị trí tiền đạo lệch phải của MU. Đến triều đại Carrick, MU xoay chuyển sơ đồ từ 3-4-3 sang 4-2-3-1, Mbeumo chuyển sang đá tiền đạo cắm hoặc tiền đạo lệch trái và tuyển thủ Cameroon vẫn cho thấy sự thích nghi ấn tượng trên hàng công MU.

Mbeumo đang chiếm 24,3% bàn thắng của MU ở Ngoại hạng Anh. Sau 200 phút, tuyển thủ Cameroon lại "nổ súng". Mỗi trận, anh dứt điểm 2,5 lần, tương đương tỷ lệ 5,8 dứt điểm/bàn (17%). Khi tính riêng tỷ lệ chuyển hóa dứt điểm thành bàn, Mbeumo chỉ kém hơn Erling Haaland (22%) và ngang bằng Igor Thiago, 2 tiền đạo đang đứng nhất và nhì danh sách Vua phá lưới.

Điểm gây ấn tượng nhất với Mbeumo là ở tầm hoạt động và khả năng kết nối lối chơi của tập thể. Sau 21 trận, tiền đạo sinh năm 1999 tạo ra 33 đường chuyền key pass (mở ra cơ hội) cho đồng đội. Mbeumo có tốc độ cực nhanh, từng đạt đến 36,36km/h, do đó là mẫu cầu thủ lý tưởng của những tình huống phản công hoặc chuyển trạng thái tấn công chớp nhoáng. Nhưng Mbeumo không đơn thuần là "máy chạy".

Mỗi trận, Mbeumo rê bóng trung bình chỉ 0.6 lần. Tuyển thủ Cameroon chơi âm thầm, không giữ bóng lâu (khoảng 49 lần chạm bóng/trận), ưu tiên cho các tình huống làm điểm trung chuyển hoặc chạy chỗ không bóng. Sự đơn giản nhưng hiệu quả của Mbeumo trở nên lý tưởng khi MU đã có những vị trí giữ bóng lâu, chơi thiên hướng cá nhân nhiều như Amad Diallo và Cunha.

Sự khác biệt của Mbeumo trong tập thể MU còn đến từ bản lĩnh, cái duyên tỏa sáng ở trận cầu lớn. Cựu sao Brentford đã ghi bàn vào lưới Arsenal, Man City, Tottenham, Liverpool và tất cả đều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với MU.

Mbeumo (phía chuyển nhượng 80 triệu euro), Joao Pedro (60 triệu euro) và Woltemade (90 triệu euro) là những "bom tấn" hàng công đang thể hiện tốt tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Đắt xắt ra miếng

Sau 2/3 chặng đường mùa giải 2025/26, CĐV MU đã có câu trả lời ai là bản hợp đồng thành công nhất. Mbeumo từng không được kỳ vọng cao như Cunha và Sesko nhưng đã bứt phá thành cái tên duy nhất trong bộ 3 chắc suất đá chính và có đóng góp nổi bật từ thống kê cụ thể đến tầm ảnh hưởng về lối chơi "Quỷ đỏ".

Tính rộng ra cả Ngoại hạng Anh, Mbeumo là "bom tấn" thể hiện tốt bậc nhất trong mùa đầu tiên gia nhập CLB mới, bên cạnh Joao Pedro của Chelsea.

Những "bom tấn" khác như Isak, Ekitike, Florian Wirtz, Victor Gyokeres, Woltemade đều chưa thể hiện đúng như kỳ vọng hoặc chỉ dừng ở mức tròn vai. Dữ liệu từ WhoScored cũng chỉ ra điều này khi Mbeumo được chấm trung bình 6,97 điểm từ đầu mùa ở Ngoại hạng Anh, cao nhất trong nhóm cầu thủ được liệt kê ở trên, chỉ kém hơn Pedro (trung bình 7,07 điểm).

Sau những phi vụ "bom tấn" hàng công hóa "bom xịt" như Sancho, Antony, Rasmus Hojlund, CĐV MU nức lòng khi chứng kiến màn trình diễn của Mbeumo. Tính đến lúc này, đội ngũ chuyển nhượng của MU đã đúng khi thay đổi chiến lược, đặt tầm ngắm vào các ngôi sao đã chứng minh tài năng ở CLB nhỏ tại Ngoại hạng Anh.

Mbeumo và Cunha từng tỏa sáng rực rỡ tại CLB nhóm dưới, đã quen với môi trường khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh nên không mất thời gian thích nghi khi gia nhập MU.

HLV Amorim đã chơi một canh bạc thật sự với MU khi mạnh tay gạt bỏ Antony, Rashford, Sancho, Garnacho để nhường chỗ cho Mbeumo và Cunha ở sân Old Trafford. Tính đến hiện tại của mùa 2025/26, lựa chọn của Amorim đã đúng. Đây được xem là "di sản" hiếm hoi Amorim để lại trong thời gian ngắn ngủi dẫn dắt MU.