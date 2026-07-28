Mbappe viết tâm thư gửi người hâm mộ sau thất bại ở World Cup

Mbappe có động thái mới sau hành trình không như ý cùng tuyển Pháp tại World Cup 2026.

Kylian Mbappe thừa nhận anh sẽ còn phải gặm nhấm nỗi đau trong một thời gian dài sau khi hành trình World Cup của tuyển Pháp kết thúc đầy cay đắng.

Trở về sau hai thất bại liên tiếp, thua Tây Ban Nha 0-2 ở bán kết và thua Anh 4-6 ở trận tranh hạng Ba, tiền đạo 28 tuổi đã đăng tải bức tâm thư dài 520 từ gửi tới người hâm mộ. Mbappe bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể đem cúp vô địch về nước, đồng thời khẳng định đội tuyển đã cống hiến hết sức mình. Dù trải qua một kỳ giải thất vọng về mặt tập thể, cá nhân Mbappe vẫn đi vào lịch sử khi giành danh hiệu Chiếc giày vàng với 10 bàn thắng, qua đó nâng tổng số pha lập công tại các kỳ World Cup lên kỷ lục 22 bàn.

Mbappe khép lại kỳ World Cup 2026 với vị trí hạng 4 cùng tuyển Pháp (Ảnh: EPA)

Kỳ World Cup này cũng đánh dấu mốc chia tay của HLV Didier Deschamps sau 14 năm gắn bó. Mang băng thủ quân trong giải đấu cuối cùng của người thầy thân thiết, Mbappe đã gửi lời tri ân sâu sắc tới ông, toàn thể ban huấn luyện và những nhân viên thầm lặng đằng sau đội bóng. Kết thúc tâm thư bằng hình ảnh thời thơ ấu bên những tấm poster của Zidane, Ronaldinho và Henry, siêu sao người Pháp khẳng định bóng đá vẫn sẽ tiếp diễn và hẹn gặp lại người hâm mộ ở những giải đấu tiếp theo.

Tâm thư của Mbappe (Ảnh: IGNV)

Sau một tháng thi đấu căng thẳng, Mbappe hiện đang trong kỳ nghỉ hè trước khi hội quân cùng tân HLV Jose Mourinho tại Real Madrid để chuẩn bị cho mùa giải mới. Ngay sau trận thua tuyển Anh, người ta đã bắt gặp anh xuất hiện tại một hộp đêm nổi tiếng ở Miami cùng nhóm bạn và bạn gái, nữ diễn viên người Tây Ban Nha Ester Exposito. Cặp đôi đã có những khoảnh khắc thư giãn riêng tư trên du thuyền và tại các nhà hàng sang trọng. Dù chưa từng công khai mối quan hệ, những hình ảnh hẹn hò liên tục từ Paris, Ý cho đến Mỹ đã ngầm xác nhận chuyện tình cảm của ngôi sao người Pháp và mỹ nhân xứ sở bò tót.

Nguyên văn tâm thư của Mbappe:

"Một tháng trọn vẹn cảm xúc. Một tháng vượt qua những giới hạn của bản thân. Một tháng khoác lên mình màu áo tuyển Pháp với đầy tự hào. Và trên hết là niềm đam mê: chính ngọn lửa ấy đã thôi thúc chúng tôi trên sân cỏ và truyền cảm hứng cho các bạn, dù là theo dõi qua màn ảnh nhỏ hay reo hò trên khán đài. Đó là những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua. Một hành trình phi thường.

Chúng tôi không thể mang chiếc cúp vô địch về nhà. Điều đó thật cay đắng, và nỗi đau này sẽ còn dằn xé trong một thời gian nữa. Tôi sẽ không dối lòng. Tôi tự hào khi giành Chiếc giày vàng, nhưng danh hiệu ấy sẽ trọn vẹn hơn nhiều nếu được đặt bên cạnh chiếc cúp vô địch World Cup. Có lẽ chúng tôi đã nợ các bạn một đoạn kết đẹp hơn. Nhưng trong bóng đá, không phải lúc nào ta cũng được chọn cách câu chuyện kết thúc. Điều ta có thể chọn là cống hiến hết mình, và chúng tôi đã cháy hết trọn vẹn. Ít nhất, đó là điều chúng ta có thể tự hào.

Cảm ơn các đồng đội của tôi. Nếu không có sự nỗ lực, những bước chạy, những đường chuyền và tinh thần chiến đấu bền bỉ từ trận đầu tiên đến trận cuối cùng của họ, tôi sẽ chẳng bao giờ ghi được nhiều bàn thắng đến thế. Giải thưởng này thuộc về toàn đội cũng như thuộc về cá nhân tôi. Khi còn là một đứa trẻ, tôi từng mơ được thi đấu tại World Cup. Dù chỉ một lần. Đến nay, tôi đã tham dự 3 kỳ, vô địch 1 lần, và năm nay nhận vinh dự to lớn khi mang băng thủ quân quốc gia. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này.

Đã có rất nhiều người trong các bạn thức trọn đêm thâu để theo dõi chúng tôi thi đấu từ bên kia đại dương. Các bạn quây quần tại nhà, trong các quán bar, cùng gia đình và bạn bè, tại Pháp hay ở những nơi xa xôi khác. Những người khác thì có mặt trực tiếp trên khán đài, khoác trên mình lá quốc kỳ Pháp. Những đứa trẻ với ánh mắt lấp lánh sao trời. Những người đàn ông, phụ nữ thuộc mọi tầng lớp, mọi thế hệ, được gắn kết bởi niềm vui giản dị khi cùng chung một khoảnh khắc.

Các bạn chưa từng ngừng tin tưởng chúng tôi. Ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất. Ngay cả khi chúng tôi ít xứng đáng với điều đó nhất. Câu chuyện này được viết nên bởi hàng triệu bàn tay, chứ không chỉ 11 con người trên sân, tất cả đều được thắp sáng bởi một niềm đam mê duy nhất.

Về phần thầy Didier, tôi đã nói trực tiếp những gì cần nói. Thầy hiểu tất cả. Xin cảm ơn thầy, toàn thể ban huấn luyện, các chuyên gia vật lý trị liệu, đầu bếp, huấn luyện viên thể lực, tài xế và tất cả những người thầm lặng phía sau hậu trường - những người không ai thấy mặt nhưng nếu thiếu họ, không điều gì trong số này có thể trở thành hiện thực. Và xin cảm ơn tất cả những ai đã đón tiếp, cổ vũ chúng tôi trên khắp đất nước Cờ hoa.

Sau cùng, bóng đá vẫn là một trò chơi. Một trò chơi mà chúng ta coi trọng tuyệt đối, dành cả đời để làm chủ, nhưng suy cho cùng vẫn là một trò chơi. Và nó vẫn quay về với cốt lõi ban đầu khi chúng ta mới bắt đầu chạm vào nó: một trái bóng, một khung thành và khao khát ghi bàn. Đó là lý do bóng đá kết nối chúng ta kỳ diệu đến vậy.

Kỳ World Cup này đã khép lại, nhưng câu chuyện vẫn tiếp diễn. Sẽ còn những trận đấu khác, những đêm hè và đêm đông khác khi tất cả chúng ta lại hội tụ vì trái bóng tròn, với nguyên vẹn niềm háo hức ban đầu. Hành trình của chúng ta còn rất dài.

Cảm ơn vì tất cả. Kylian Mbappe".