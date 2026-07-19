Mbappe viết tâm thư đẫm nước mắt chia tay HLV Deschamps: "Đáng lẽ sẽ có đoạn kết viên mãn, nhưng chúng ta đã thất bại"

Kylian Mbappe gửi tâm thư đầy nước mắt cho HLV Deschamps sau thất bại tại World Cup.

Mùa hè năm 2026 chứng kiến một bước ngoặt lớn của bóng đá Pháp khi triều đại kéo dài 14 năm của HLV Didier Deschamps chính thức khép lại. Ngay sau trận đấu cuối cùng của chiến lược gia này tại World Cup, người đội trưởng Kylian Mbappe đã thay mặt toàn đội gửi đi một thông điệp tri ân đầy cảm xúc nhưng cũng không giấu nổi sự tiếc nuối với lời thừa nhận: "Chúng ta đã thất bại".

Hành trình của thầy trò HLV Didier Deschamps tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay đã không thể kết thúc trọn vẹn như kỳ vọng. Từng hướng tới mục tiêu lần thứ hai bước lên đỉnh thế giới cùng vị thuyền trưởng 57 tuổi, song siêu sao Kylian Mbappe và các đồng đội đã phải dừng bước trước đội tuyển Tây Ban Nha ở vòng bán kết. Trận tranh hạng Ba với đội tuyển Anh tại Miami chính là "vũ điệu cuối cùng" khép lại chặng đường gần một thập kỷ rưỡi cống hiến vĩ đại của cựu chiến lược gia Marseille cho "Les Bleus". Nhưng tiếc rằng họ tiếp tục để thua Anh với tỉ số 4-6.

Ngay sau giải đấu, tiền đạo 27 tuổi đang thuộc biên chế Real Madrid đã chia sẻ một bức tâm thư dài trên trang Instagram cá nhân để tiễn biệt người thầy kính yêu. Mbappe – người đã cống hiến trọn vẹn cả 105 trận đấu quốc tế dưới sự dẫn dắt của HLV Deschamps kể từ khi ra mắt năm 18 tuổi viết: "Hôm nay là vũ điệu cuối cùng của thầy. Người đã cống hiến cho chúng em quá nhiều. Đáng lẽ ra chúng em phải mang đến cho thầy một đoạn kết viên mãn hơn, nhưng chúng em đã thất bại".

Mbappe bắt tay HLV Pháp sau trận đấu (Ảnh: Getty)

Thủ quân của đội tuyển Pháp cũng bày tỏ sự thấu hiểu trước những áp lực mà người thầy của mình từng phải gánh chịu trong quá khứ: "Thật khó để gói gọn bằng lời những gì thầy đã tạo ra trong suốt 14 năm qua, bởi thầy chính là nhân tố đại tài trong công cuộc phục hưng đội bóng này. Người đời không phải lúc nào cũng biết cách trân trọng sự vĩ đại của thầy, nhưng thời gian và lịch sử sẽ trả lời tất cả".

Bên cạnh đó, Mbappe khẳng định bản thân cảm thấy vô cùng đặc ân khi được sát cánh cùng một trong những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nước nhà, đồng thời chúc ông lưu giữ những ký ức tuyệt vời nhất và gặt hái thành công trong chặng đường mới phía trước.

Nhìn lại lịch sử, Didier Deschamps là một trong những tên tuổi vĩ đại nhất của bóng đá Pháp khi từng nâng cao chiếc cúp vàng World Cup 1998 với tư cách là đội trưởng, trước khi tái lập thành tích này trên băng ghế huấn luyện vào năm 2018. Dưới sự chèo lái của ông, đội tuyển Pháp luôn duy trì vị thế của một thế lực thượng tầng khi lọt vào tới trận chung kết World Cup 2022 tại Qatar và chỉ chịu thất bại trước Argentina trên chấm luân lưu. Tính đến trước trận đấu với tuyển Anh, ông đã sở hữu bảng thành tích vô tiền khoáng hậu với 120 chiến thắng sau 184 trận dẫn dắt "Gà trống Gaulois".

Ngày chia tay chưa trọn vẹn của Deschamps (Ảnh: Getty)

Chia sẻ về quyết định rời ghế nóng, HLV Deschamps tỏ ra rất thanh thản trong cuộc họp báo trước trận đấu: "Trong thâm tâm, tôi biết đây là trận đấu cuối cùng. Tôi không muốn bất kỳ ai phải rơi lệ. Tôi biết mình sẽ rất nhớ đội tuyển quốc gia, nhưng tôi đã có đặc ân được gắn bó với màu áo này suốt 25 năm, tính cả thời gian thi đấu lẫn huấn luyện. Hồi kết đã đến, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn".

Nhà cầm quân kỳ cựu khẳng định việc được cống hiến cho đội tuyển Pháp là điều đẹp đẽ nhất từng đến với cuộc đời ông. Dù hành trình này có cả những khoảnh khắc thăng hoa tột đỉnh lẫn những giai đoạn khó khăn chồng chất, ông vẫn bước tiếp với một tinh thần lạc quan và hướng về những kế hoạch trong tương lai. Sự ra đi của Deschamps chắc chắn sẽ để lại một khoảng trống lớn, đánh dấu sự khép lại của một kỷ nguyên đại thành công trong lịch sử bóng đá Pháp.