Mbappe vạ miệng, đến lượt Real Madrid công khai xin lỗi Trung Quốc

Real Madrid lên tiếng về tranh cãi liên quan đến phát ngôn của Kylian Mbappe, khẳng định sự tôn trọng đối với Trung Quốc và hàng triệu người hâm mộ tại quốc gia này.

Ngày 28/10, Real Madrid chính thức lên tiếng về tranh cãi liên quan đến Kylian Mbappe . Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha gửi lời xin lỗi tới người dân Trung Quốc sau khi phát ngôn của tiền đạo người Pháp trong chương trình podcast gây ra làn sóng phản đối tại quốc gia châu Á.

“Real Madrid mong muốn gửi lời xin lỗi tới người dân Trung Quốc vì những ảnh hưởng không mong muốn từ phát ngôn gần đây của cầu thủ Kylian Mbappe” , đội bóng Tây Ban Nha cho biết.

“Câu lạc bộ chúng tôi luôn dành sự tôn trọng sâu sắc đối với Trung Quốc, lịch sử, văn hóa và người dân nước này, cũng như hàng triệu người hâm mộ Trung Quốc luôn dành tình cảm và sự ngưỡng mộ cho Real Madrid” .

Sự việc bắt nguồn từ một đoạn video ghi lại cuộc trò chuyện của Mbappe trên một chương trình podcast tại Pháp. Khi đề cập đến bức ảnh chế trên mạng xã hội, trong đó khuôn mặt của anh được ghép vào hình ảnh một nhân vật lịch sử Trung Quốc, tiền đạo sinh năm 1998 đã đưa ra nhận xét thiếu chuẩn mực.

Real Madrid xin lỗi về phát ngôn của Kylian Mbappe. (Ảnh: AP)

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc và vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích. Chương trình podcast sau đó đã gỡ bỏ nội dung gây tranh cãi, trong khi Mbappe cũng công khai xin lỗi về phát ngôn của mình.

“Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, tôi đã phản ứng về một bức ảnh của mình được sử dụng để miêu tả tôi. Bình luận của tôi thật không phù hợp, và giờ tôi hiểu rằng nó đã làm tổn thương nhiều người ở Trung Quốc và trong cộng đồng người Hoa trên toàn thế giới.

Tôi xin lỗi tất cả những người mà lời nói của tôi có thể đã xúc phạm. Đó hoàn toàn không phải là ý định của tôi. Tôi vô cùng tôn trọng người dân Trung Quốc và lịch sử của họ, và tôi thành thật xin lỗi”, Mbappe viết trong thông cáo.

Tuy nhiên, sự việc nhanh chóng ảnh hưởng đến các hoạt động thương mại của ngôi sao Real Madrid . Ngày 27/10, hàng loạt doanh nghiệp Trung Quốc thông báo chấm dứt hợp tác với tiền đạo người Pháp. Trong số này có tập đoàn sữa Mengniu, công ty thực phẩm Shanghai Milkground Food Tech và hãng đồ uống Eastroc Beverage. Đây đều là những doanh nghiệp hoạt động tại thị trường tiêu dùng lớn của Trung Quốc.

Những bức ảnh chế liên quan đến Mbappe xuất phát từ việc người hâm mộ thường đùa vui về tầm ảnh hưởng của anh tại các câu lạc bộ. Một số hình ảnh ghép tiền đạo người Pháp với những nhân vật có quyền lực nhằm ám chỉ vai trò lớn của anh trong các quyết định của đội bóng.

Trung Quốc là thị trường có lượng người hâm mộ bóng đá đông đảo, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong hoạt động quảng bá thương hiệu của nhiều câu lạc bộ và cầu thủ hàng đầu thế giới.

Trong cuộc họp báo ngày 28/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cũng lên tiếng về lời xin lỗi của Mbappe: “Chúng tôi coi trọng lời xin lỗi mà cá nhân đó đã đưa ra”.