Mbappe và Harry Kane đứng trước cơ hội lập kỳ tích mà Ronaldo "béo" không làm được World Cup

Cơ hội lịch sử gọi tên Mbappe và Harry Kane tại World Cup 2026.

Cuộc đua giành danh hiệu Chiếc giày Vàng tại World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, đồng thời mở ra cơ hội để Kylian Mbappe hoặc Harry Kane viết nên một trang sử hoàn toàn mới. Nếu kết thúc giải đấu với vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn, một trong hai siêu sao này sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá hai lần sở hữu danh hiệu Vua phá lưới ở các kỳ World Cup.

Đây là một thách thức cực đại mà chưa một huyền thoại lẫy lừng nào trong quá khứ có thể chinh phục. Suốt từ kỳ World Cup đầu tiên vào năm 1930 cho đến nay, những "cỗ máy săn bàn" khét tiếng như Gerd Muller, Ronaldo "béo" hay Miroslav Klose dù đều sở hữu số pha lập công đáng ngưỡng mộ, nhưng chưa ai có duyên hai lần khép lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với tư cách chân sút số một.

Hiện tại, Mbappe đang nắm giữ lợi thế lớn khi đồng dẫn đầu danh sách ghi bàn tại World Cup 2026 với 7 pha lập công, ngang hàng với Lionel Messi và Erling Haaland. Tiền đạo của tuyển Pháp từng ẵm danh hiệu Chiếc giày Vàng tại World Cup 2022 với 8 bàn thắng và đang tràn đầy cơ hội bảo vệ thành công vị thế của mình. Ở ngay phía sau, thủ quân tuyển Anh Harry Kane cũng đang bám đuổi quyết liệt với 6 bàn thắng. Trước đó, Kane từng là Vua phá lưới tại World Cup 2018 trên đất Nga với thành tích 6 pha lập công.

Harry Kane và Mbappe đứng trước cơ hội lịch sử (Ảnh: Getty)

Việc cả Pháp và Anh đều đã ghi tên mình vào vòng tứ kết mở ra cơ hội lớn để hai ngôi sao này tiếp tục gia tăng thành tích. Dù vậy, kịch bản của cuộc đua năm nay được dự báo sẽ vô cùng khó lường khi những đối thủ nặng ký như Messi hay Haaland vẫn đang duy trì phong độ săn bàn đáng nể.

Theo quy định từ FIFA, trong trường hợp các cầu thủ bằng điểm nhau về số bàn thắng khi giải đấu khép lại, danh hiệu Chiếc giày Vàng sẽ được phân định dựa trên số đường kiến tạo. Nếu chỉ số này vẫn cân bằng, ban tổ chức sẽ xét đến tổng số phút thi đấu trên sân, theo đó cầu thủ có thời gian thi đấu ít hơn sẽ là người chiến thắng. Cuộc cạnh tranh khốc liệt tại các vòng đấu cuối không chỉ quyết định số phận của các đội bóng mà còn hứa hẹn tạo nên một cột mốc cá nhân chưa từng có trong lịch sử World Cup.