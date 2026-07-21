Mbappe tình tứ ôm mỹ nhân Tây Ban Nha Ester Exposito trên du thuyền

Khoảnh khắc Mbappe bên bạn gái sau World Cup 2026.

Đội tuyển Pháp phải dừng bước ở bán kết, ngay sau đó Mbappe bị lộ hình ảnh anh thân mật bên nữ diễn viên Ester Exposito trên du thuyền trong lúc trận chung kết World Cup diễn ra ngày 20/7.

Đoạn clip ghi lại cảnh cả hai cùng một nhóm bạn thưởng thức trận đấu trên một chiếc du thuyền sang trọng. Mbappe và Ester Exposito ngồi sát bên nhau, trao cho nhau những cử chỉ đầy tình cảm. Khoảnh khắc này lập tức bùng nổ trên các mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ dí dỏm cho rằng, sự xuất hiện của mỹ nhân xứ sở bò tót bên cạnh Mbappe chính là lý do ngầm khiến siêu sao người Pháp "cổ vũ" cho Tây Ban Nha - đội bóng sau đó đã bước lên đỉnh thế giới.

Mbappe ôm bạn gái trò chuyện cùng bạn bè (Ảnh: MXH X)

Cặp đôi sánh bước ở Miami (Mỹ) (Ảnh: Roya)

Bỏ qua những chuyện cá nhân ngoài đường biên, kỳ World Cup 2026 vẫn đánh dấu một mốc chói lọi trong sự nghiệp của tiền đạo sinh năm 1998. Hành trình chinh phục cúp vàng của tuyển Pháp khép lại ở bán kết sau thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha, nhưng Mbappe đã biết cách lên tiếng ở trận tranh hạng Ba gặp đội tuyển Anh.

Với cú đúp bàn thắng vào lưới đại diện xứ sở sương mù, Mbappe chính thức cán mốc 22 bàn thắng qua các kỳ World Cup. Thành tích này giúp anh chính thức vượt qua kỷ lục 21 bàn của huyền thoại Lionel Messi, trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup. Đây là phần thưởng xứng đáng cho một chiến dịch cá nhân bùng nổ, khẳng định vị thế đỉnh cao của ngôi sao người Pháp trên bản đồ bóng đá đương đại. Bên cạnh đó, Mbappe cũng là chủ nhân của danh hiệu Chiếc giày Vàng World Cup 2026 với 10 bàn thắng và 4 kiến tạo.

Nữ diễn viên trước đó đã xuất hiện ở trận tranh hạng 3 cổ vũ Mbappe (Ảnh: Getty)

Khép lại một kỳ World Cup 2026 đầy cảm xúc với cả đỉnh cao kỷ lục, Mbappe đang tận hưởng những ngày nghỉ hạnh phúc bên bạn gái và người thân trước khi trở lại hội quân cùng CLB Real.