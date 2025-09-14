Mbappe tiếp mạch ghi bàn, Real Madrid khởi đầu hoàn hảo

Kylian Mbappe ghi bàn và kiến tạo giúp 10 cầu thủ Real Madrid thắng 2-1 trên sân Real Sociedad.

Mbappe mở tỷ số ở phút 12, là bàn thắng thứ tư của anh trong mùa giải. Tiền đạo người Pháp đã sử dụng tốc độ vượt trội của mình để bứt phá cướp đường chuyền hỏng của một cầu thủ Sociedad, và sút tung lưới thủ môn Alex Remiro. Nhưng Real Madrid sớm rơi vào thế bất lợi khi trung vệ Dean Huijsen nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 32 vì phạm lỗi chuyên nghiệp với Mikel Oyarzabal. Mặc dù vậy, Mbappe tiếp tục tạo tác động để giúp đội nhân đôi cách biệt ở phút 44, khi anh thực hiện một pha rê bóng khéo léo gần đường biên ngang trước khi chuyền bóng cho Arda Guler ghi bàn.

Oyarzabal rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội chủ nhà bằng quả phạt đền thành công ở phút 56, khi Dani Carvajal để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, Real Madrid đã nỗ lực bảo vệ được thành quả của mình, giành chiến thắng thứ tư liên tiếp để độc chiếm ngôi đầu La Liga. Đây cũng là động lực tốt để thầy trò Xabi Alonso bắt đầu chiến dịch Champions League vào thứ Ba gặp Marseille. “Thẻ đỏ đã thay đổi cục diện trận đấu một chút. Chúng tôi đã gặp đôi chút khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn giành được ba điểm. Khởi đầu mùa giải của chúng tôi rất tốt, và tôi cũng vậy”, Mbappe nói.

Trong khi đó, Atletico Madrid cuối cùng cũng đã có thể tận hưởng hương vị chiến thắng lần đầu tiên trong mùa giải, sau khi đánh bại đội khách Villarreal với tỷ số 2-0. Pablo Barrio ghi bàn mở tỷ số cho chủ nhà ở phút thứ 9. Nico Gonzalez ấn định chiến thắng ở phút 52 - ghi bàn trong trận ra mắt cho Atletico, sau khi tiền vệ người Argentina chuyển đến từ Juventus theo dạng cho mượn.

Chiến thắng đầu tiên của Atletico trong mùa giải này đến sau khởi đầu tệ nhất kể từ khi HLV Diego Simeone trở thành lên nắm đội hơn một thập kỷ trước. CLB cũng xác nhận trên X rằng tiền đạo Julian Alvarez đã bị thay ra trong giờ nghỉ giữa hiệp chỉ là một “biện pháp phòng ngừa”. Tiếp theo, Atletico sẽ có chuyến làm khách đến Anfield của Liverpool tại Champions League vào thứ Tư. “Trước đây chúng tôi không đến nỗi tệ, nhưng giờ thì cũng chẳng đột nhiên trở nên xuất sắc, vậy nên hãy bình tĩnh, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi”, tiền vệ Koke của Atletico chia sẻ. “Giờ chúng tôi cần nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị cho trận đấu vô cùng quan trọng với Liverpool”.

Ngược lại, Athletic Bilbao khó có thể hài lòng với bước chạy đà trước khi tiếp đón Arsenal ở Champions League vào thứ Ba. Đội bóng của HLV Ernesto Valverde toàn thắng cả ba trận đầu tiên tại La Liga, nhưng đã thua sốc 0-1 trước Alaves trong trận derby xứ Basque ngay tại San Mames. Pha lập công duy nhất của Alex Berenguer cũng giúp Alaves giành chiến thắng trước Athletic lần đầu tiên sau 20 năm. Đáng lo hơn khi giữa tuần tới Athletic có thể tiếp tục vắng mặt tiền đạo Nico Williams do chấn thương.

Mario Martin và Borja Mayoral đã ghi bàn giúp Getafe tiếp tục gây ấn tượng với chiến thắng 2-0 trước Oviedo mới thăng hạng. Đội bóng khiêm tốn của HLV Jose Bordalas đã có trận thắng thứ ba, tạm thời vươn lên nhì bảng với 9 điểm. Nhưng vị trí này có thể thay đổi nếu Barcelona (7 điểm) đánh bại Valencia vào Chủ nhật.