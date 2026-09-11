Mbappe tăng tốc trong cuộc đua Quả Bóng Vàng 2026

Liên tục xuất hiện trước truyền thông với những phát biểu đầy tự tin, Kylian Mbappe đang đẩy mạnh chiến dịch vận động cho cuộc đua Quả Bóng Vàng 2026

Kylian Mbappe hiện góp mặt trong danh sách 30 ứng viên Quả Bóng Vàng 2026. Màn trình diễn cá nhân, thành tích cùng tập thể và tinh thần thể thao là ba yếu tố để các nhà báo cân nhắc lá phiếu. Siêu sao người Pháp không ngần ngại thể hiện tham vọng đoạt Quả Bóng Vàng 2026 khi nhắc đến giải thưởng trong cuộc họp báo trước trận đấu tại Champions League với Inter Milan.

Anh cho rằng việc khoác áo Real Madrid khiến tên mình thường xuyên được đặt cạnh Quả Bóng Vàng, đồng thời tin rằng những gì bản thân tạo ra trong năm nay đủ để cạnh tranh sòng phẳng. Đáng chú ý, tuyên bố mạnh mẽ hơn của Mbappe xuất hiện trong cuộc phỏng vấn với France Football. Tiền đạo 27 tuổi nhấn mạnh thành tích cá nhân tại World Cup 2026, đặc biệt là việc vượt qua hàng loạt huyền thoại để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử giải đấu. Anh thậm chí khẳng định nếu được tự lựa chọn, anh sẽ không ngần ngại bỏ phiếu cho bản thân

"Trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup, vượt qua tất cả những huyền thoại của môn thể thao này trong giải đấu quan trọng nhất thế giới, là điều gây ấn tượng mạnh và mang tầm vóc toàn cầu. Tôi sẽ bỏ phiếu cho ai ư? Cho chính tôi", Mbappe tuyên bố.

Tham vọng của Mbappe cũng nhận được sự hậu thuẫn từ những nhân vật có tiếng trong làng bóng đá. Jose Mourinho cho rằng Quả Bóng Vàng không nhất thiết phải thuộc về cầu thủ sở hữu nhiều danh hiệu tập thể nhất. Theo nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, dấu ấn cá nhân và khả năng tạo nên những cột mốc đặc biệt cũng cần được đánh giá đúng mức. "Có hai, ba hoặc 4 ứng viên và chúng ta đều biết họ là ai. Chúng ta biết ai đã làm nên lịch sử ở cấp độ cá nhân trong mùa hè này", Mourinho nói.

Thierry Henry cũng có quan điểm tương tự khi đề cao những thành tích cá nhân của Mbappe. Điều này càng tạo thêm cơ sở để chân sút người Pháp tin rằng anh có thể cạnh tranh với các đối thủ dù Real Madrid và tuyển Pháp không có một mùa giải hoàn hảo về mặt danh hiệu.

Nếu xét riêng những con số, Mbappe có lý do để tự tin. Mùa trước, anh dẫn đầu danh sách ghi bàn tại La Liga với 25 bàn, Champions League với 15 bàn và tiếp tục bùng nổ ở World Cup 2026 với 10 pha lập công. Đặc biệt, 10 bàn thắng tại World Cup 2026 giúp Mbappe nâng tổng số pha lập công ở các kỳ World Cup lên 22 bàn sau 22 trận. Thành tích này đưa anh vượt qua Lionel Messi và Miroslav Klose để trở thành chân sút số một trong lịch sử vòng chung kết World Cup.

Điểm bất lợi lớn nhất của Mbappe là bộ sưu tập danh hiệu tập thể chưa tương xứng với phong độ cá nhân. Tuy nhiên, lịch sử Quả Bóng Vàng từng chứng kiến những trường hợp cầu thủ chiến thắng nhờ màn trình diễn cá nhân nổi bật dù không sở hữu quá nhiều danh hiệu lớn trong năm như Lionel Messi năm 2012 hay Cristiano Ronaldo năm 2013.