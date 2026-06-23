Mbappé: Sinh ra để thách thức Messi tại đấu trường World Cup

Sáng 22/6 theo giờ Việt Nam, chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ, Messi ghi cú đúp vào lưới Áo để đẩy kỷ lục ghi bàn mọi thời đại tại các kỳ World Cup lên con số 18 và trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu, còn Mbappé đáp lời bằng cú đúp vào lưới Iraq để nâng thành tích lên 16 bàn và rút khoảng cách xuống đúng 2 bàn.

Buổi sáng nay sẽ còn được nhắc lại rất lâu trong lịch sử các kỳ World Cup, bởi nó chứng kiến hai cột mốc lớn được thiết lập cách nhau chỉ vài giờ đồng hồ. Messi bước ra sân gặp Áo và ghi liền 2 bàn để nâng tổng số bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup lên con số 18, vượt qua huyền thoại Miroslav Klose để chính thức trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử giải đấu. Khi cả thế giới còn chưa kịp lắng xuống sau kỳ tích của người Argentina, Mbappé bước ra sân gặp Iraq và lập tức đáp lời bằng cú đúp của riêng mình, đưa thành tích cá nhân lên 16 bàn và rút khoảng cách với đàn anh xuống còn đúng 2 bàn. Việc hai con người vĩ đại nhất của hai thế hệ cùng nổ súng trong một buổi sáng, người vừa lập kỷ lục thì người kia lập tức bám theo, giống như một màn dạo đầu mà ngay cả kịch bản gia giỏi nhất cũng khó lòng viết ra được.

Để hiểu vì sao cuộc rượt đuổi này lại mang dáng dấp của một định mệnh, phải quay về mùa hè năm 2018 trên đất Nga, nơi thế giới lần đầu chứng kiến người thừa kế bước ra ánh sáng bằng cách hạ gục chính người mà anh sẽ kế vị. Ở vòng 1/8, tuyển Pháp gặp Argentina của Messi trong một trận cầu điên rồ kết thúc với tỷ số 4-3, và nhân vật chính là một cậu bé mới 19 tuổi tên Kylian Mbappé. Cậu chạy như xé gió dọc biên, kiếm về một quả phạt đền rồi tự tay ghi 2 bàn liên tiếp, nhấn chìm một Argentina có Messi trong đội hình và đẩy đàn anh rời giải trong cay đắng. Vài tuần sau, Mbappé nâng cao chiếc cúp vàng thế giới khi mới 19 tuổi, còn Messi trở về nhà với giấc mơ World Cup vẫn dang dở.

Ngay lần đầu tiên số phận xếp họ đối mặt, kẻ đàn em đã thắng.

Nếu năm 2018 là lần người thừa kế ra mắt, thì đêm 18/12/2022 tại Lusail là lần định mệnh đòi lại món nợ theo cách tàn nhẫn nhất. Trong trận chung kết World Cup được xem là hay bậc nhất lịch sử, Mbappé làm được điều mà suốt từ năm 1966 cho tới khi đó chưa một ai làm nổi, đó là ghi một hat-trick trong một trận chung kết World Cup. Anh gần như một mình kéo tuyển Pháp từ vực sâu trở lại tới hai lần, biến một trận đấu tưởng đã an bài thành cơn ác mộng cho người Argentina. Vậy mà ở loạt sút luân lưu định mệnh, chính Messi mới là người được nâng cao chiếc cúp vàng mà anh theo đuổi cả đời, còn Mbappé bước lên nhận danh hiệu Chiếc giày vàng dành cho vua phá lưới với một gương mặt trống rỗng. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử lập hat-trick ở một trận chung kết World Cup mà vẫn phải nhận thất bại, một vinh quang và một bi kịch buộc chặt vào nhau trong cùng một đêm, và đó là vết thương sẽ còn đẩy anh đi rất xa.

Mbappé nhận danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup 2022 với 8 bàn thắng, nhưng chiếc cúp vàng thế giới lại thuộc về Messi sau loạt luân lưu nghiệt ngã ở Lusail.

Nếu lật vào những con số, cuộc đời Mbappé trùng khít với vinh quang của bóng đá Pháp theo cách gần như được sắp đặt từ trước. Anh chào đời ngày 20/12/1998, đúng vào năm tuyển Pháp lần đầu tiên trong lịch sử bước lên đỉnh thế giới, như thể số phận đã buộc anh vào chiếc cúp vàng ngay từ khi lọt lòng. Hai mươi năm sau, chính anh là người mang chiếc cúp ấy trở lại, và trên hành trình đó anh liên tục bị đặt cạnh một cái tên duy nhất là Pelé. Năm 2018, Mbappé trở thành cầu thủ tuổi thiếu niên thứ hai trong lịch sử ghi bàn ở một trận chung kết World Cup, mà người đầu tiên làm được điều đó chính là Pelé của năm 1958. Khi được hỏi về sự so sánh này, chàng trai 19 tuổi đáp lại bằng một câu mà sau này nhiều người vẫn nhắc, rằng được xếp sau Pelé là điều vinh dự nhưng cần đặt mọi thứ vào đúng ngữ cảnh, bởi Pelé thuộc về một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Càng đào sâu vào lịch sử, sợi dây định mệnh nối Mbappé với Messi càng hiện ra những chi tiết mà ngay cả người hâm mộ lâu năm cũng dễ bỏ qua. Ở thời điểm hai người lần đầu chạm trán năm 2018, Messi mới chỉ có vỏn vẹn 5 bàn thắng World Cup sau ba kỳ tham dự, trong khi Mbappé khởi đầu từ con số không và chỉ mất ba kỳ để vọt lên 16 bàn, áp sát một người từng phải chờ tới kỳ World Cup thứ năm mới được chạm tay vào chiếc cúp. Trớ trêu hơn nữa, ở chính kỳ World Cup 2022 mà Messi đăng quang, người chen ngang giật lấy danh hiệu Vua phá lưới khỏi tay anh lại là Mbappé, với 8 bàn so với 7 bàn của đàn anh. Và đến hôm nay, Mbappé đã vượt qua cả Pelé lẫn huyền thoại Just Fontaine của nước Pháp để trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất trong các trận chung kết World Cup.

Chỉ còn đúng một người đứng chắn phía trước Mbappé trên bảng tổng sắp mọi thời đại, và người đó chính là Messi

Điều khiến cuộc đối đầu giữa Messi và Mbappé khác biệt với mọi kỳ phùng địch thủ từng có trong lịch sử bóng đá nằm ở chỗ họ chưa bao giờ là kẻ thù của nhau. Chỉ vài tháng sau đêm Lusail, hai người khoác chung màu áo Paris Saint-Germain, ngồi chung phòng thay đồ, tập sút trên cùng một sân và hiểu rõ nhau hơn gần như bất kỳ ai khác trên đời. Cuộc rượt đuổi kỷ lục này vì thế mang một sắc thái hiếm có, đó là sự kính trọng giữa người đang giữ ngai vàng với người được định sẵn sẽ ngồi vào đó, thay cho lòng thù hận thường thấy giữa hai đối thủ. Mbappé nhiều lần công khai gọi Messi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất từng tồn tại, và chính sự ngưỡng mộ đó lại khiến tham vọng vượt qua đàn anh trở nên nặng ký hơn, bởi muốn soán ngôi một huyền thoại mà mình thực lòng trân trọng là một thử thách khắc nghiệt hơn nhiều so với việc đánh bại một kẻ mình căm ghét.

Gạt sang một bên mọi cảm xúc, cuộc đua lúc này được rút gọn về một con số duy nhất, đó là số 2. Messi đang có 18 bàn, Mbappé có 16 bàn, và khoảng cách giữa người giữ kỷ lục với kẻ thách thức chỉ còn lại đúng 2 lần lập công. Lợi thế lớn nhất của Mbappé nằm ở thời gian, khi anh mới 27 tuổi và đang ở đỉnh cao phong độ của sự nghiệp, trong khi Messi sắp bước sang tuổi 39 ngay trong kỳ World Cup được tin là cuối cùng của đời mình. Nếu giữ được nhịp ghi bàn hiện tại, Mbappé hoàn toàn có thể san bằng rồi vượt qua cột mốc 18 ngay tại giải đấu năm nay, và kể cả khi điều đó chưa xảy ra, anh vẫn còn nguyên kỳ World Cup 2030 ở phía trước, thời điểm anh mới 31 tuổi và nhiều khả năng vẫn là một trong những chân sút đáng sợ nhất hành tinh. Thời gian, thứ đang quay lưng với Messi, lại đứng hẳn về phía người thừa kế.

Có một điều làm nên sự khác biệt trong cách Mbappé tiến tới ngai vàng, đó là anh không chịu đứng yên chờ được trao lại vương miện theo lẽ thường. Lịch sử bóng đá thường chứng kiến một huyền thoại giải nghệ rồi thế hệ sau mới từ từ lấp vào khoảng trống để lại, nhưng Mbappé chọn cách giật lấy vị trí cao nhất ngay khi đàn anh vẫn còn nguyên trên sân và vẫn đang ghi bàn đều đặn. Anh không xem việc Messi vừa lập kỷ lục là một lời chào tạm biệt để mình cúi đầu đón nhận, mà xem đó như một cái đích vừa được dựng lên để mình lao tới và phá bỏ. Chính thái độ sòng phẳng và lạnh lùng ấy, sự khao khát muốn vượt qua thần tượng ngay khi thần tượng còn ở đỉnh cao, mới là thứ vũ khí nguy hiểm nhất của Mbappé, nguy hiểm hơn cả tốc độ hay những cú dứt điểm đã làm nên tên tuổi anh.

Anh không chờ được trao vương miện, anh giật lấy nó khi đàn anh vẫn còn nguyên trên sân

Trở lại với buổi sáng định mệnh hôm nay, có một sự thật thú vị ẩn sau hai cú đúp của hai con người ở hai đầu thế hệ. Khoảnh khắc Messi đẩy kỷ lục lên con số 18 cũng chính là khoảnh khắc anh tự tay dựng lên cái đích cao nhất mà người kế vị buộc phải vượt qua, như thể một vị vua trước khi rời ngai đã cố tình đặt thanh xà lên thật cao để thử thách kẻ đến sau. Và kẻ đến sau ấy, chỉ vài giờ sau, đã đáp lời bằng đúng thứ ngôn ngữ mà cả hai hiểu rõ nhất, đó là bàn thắng. Câu hỏi đặt ra lúc này không còn là liệu Mbappé có đủ sức chạm tới kỷ lục của Messi hay không, bởi gần như tất cả đều tin rằng điều đó sẽ đến, mà là nó sẽ đến vào lúc nào và trong khoảnh khắc nào. Ngai vàng của những chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup đang đổi chủ ngay trước mắt chúng ta, chậm rãi nhưng không gì cản nổi, và Mbappé dường như sinh ra chỉ để hoàn tất cuộc chuyển giao đó.