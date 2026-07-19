Mbappe phá kỷ lục "thần thánh", thách thức cực khó cho Leo Messi dù có vô địch World Cup 2026!

Ngay cả khi vô địch World Cup 2026, sẽ là rất khó cho Lionel Messi có thể vượt được kỷ lục mà Kylian Mbappe vừa thiết lập sau màn trình diễn bùng nổ trước tuyển Anh.

22 bàn thắng sau 3 kỳ World Cup

Dù tuyển Pháp chỉ cán đích ở vị trí thứ tư sau thất bại 4-6 trước Anh, Kylian Mbappe vẫn là cái tên gây tiếng vang lớn nhất sau trận đấu tại Hard Rock Stadium.

Tiền đạo 27 tuổi lập cú đúp vào các phút 48 và 66, qua đó nâng tổng số bàn thắng của mình tại World Cup 2026 lên con số 10. Thành tích này giúp anh vươn lên dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng, đồng thời tạo nên một cột mốc lịch sử mà rất ít người dám nghĩ tới trước khi giải đấu khởi tranh.

Cụ thể, hai pha lập công vào lưới Anh đã giúp Mbappe cán mốc 22 bàn thắng sau ba kỳ World Cup, vượt qua kỷ lục 21 bàn mà Lionel Messi nắm giữ trước đó. Đây không chỉ là một kỷ lục mới. Nó còn là minh chứng cho sự ổn định đáng kinh ngạc của chân sút người Pháp tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Từ cậu bé 19 tuổi bùng nổ ở World Cup 2018 với 4 bàn thắng, Mbappe tiếp tục ghi 8 bàn tại Qatar 2022 trước khi bùng nổ mạnh mẽ hơn ở World Cup 2026 với 10 pha lập công. Ba kỳ World Cup liên tiếp, ba lần Mbappe đều là ngôi sao hàng đầu của tuyển Pháp.

Messi gần như không còn cơ hội vượt qua

Điều đáng chú ý là Lionel Messi vẫn còn trận chung kết World Cup 2026 với Tây Ban Nha.Nếu ghi bàn và cùng Argentina bảo vệ thành công chức vô địch, siêu sao 39 tuổi hoàn toàn có thể khép lại sự nghiệp World Cup bằng một cái kết viên mãn.

Thế nhưng, ngay cả trong kịch bản đẹp nhất ấy, khả năng Messi vượt qua cột mốc 22 bàn của Mbappe là rất khó. Hiện Messi sở hữu 21 bàn thắng ở các kỳ World Cup. Điều đó đồng nghĩa anh cần ít nhất một cú đúp trong trận chung kết để vượt Mbappe. Đó là nhiệm vụ không hề dễ dàng khi đối thủ của Argentina là Tây Ban Nha, đội bóng sở hữu hàng phòng ngự chơi ổn định bậc nhất giải đấu.

Quan trọng hơn, đây nhiều khả năng sẽ là trận World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Messi. Ở tuổi 39, rất khó để kỳ vọng anh tiếp tục góp mặt tại World Cup 2030 nhằm cải thiện thành tích. Trong khi đó, Mbappe mới 27 tuổi và gần như chắc chắn còn ít nhất một, thậm chí hai kỳ World Cup phía trước.

Một kỷ lục có thể tồn tại rất lâu

Trong lịch sử World Cup, việc ghi trên 20 bàn thắng từng được xem là điều gần như bất khả thi. Suốt nhiều thập kỷ, những cái tên như Miroslav Klose, Ronaldo Nazario, Gerd Muller, Pele hay Lionel Messi thay nhau lập nên những cột mốc tưởng chừng không thể bị xô đổ.

Thế nhưng Mbappe đang viết lại lịch sử theo cách còn ấn tượng hơn. Điều đáng sợ không chỉ nằm ở con số 22 bàn thắng, mà còn ở việc anh vẫn chưa bước vào giai đoạn đỉnh cao nhất của một tiền đạo. Nếu duy trì phong độ hiện tại, Mbappe hoàn toàn có thể hướng tới cột mốc 25, thậm chí 30 bàn thắng ở các kỳ World Cup trong tương lai. Đó sẽ là thử thách cực lớn với bất kỳ cầu thủ nào của thế hệ kế tiếp.

Mbappe dẫn đầu khả năng ghi bàn tại World Cup 2026 nói riêng và toàn bộ lịch sử giải nói chung.

Messi vẫn còn mục tiêu lớn hơn

Dẫu vậy, việc bị Mbappe vượt qua về số bàn thắng không đồng nghĩa Messi đánh mất vị thế trong lịch sử.

Nếu Argentina đánh bại Tây Ban Nha ở trận chung kết, Messi sẽ trở thành thủ lĩnh đầu tiên sau nhiều thập kỷ dẫn dắt đội tuyển bảo vệ thành công chức vô địch World Cup. Hai danh hiệu World Cup liên tiếp, cùng hành trình kéo dài qua sáu kỳ giải đấu, vẫn là những dấu ấn có giá trị đặc biệt trong cuộc tranh luận về cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử.

Bóng đá không chỉ được đo bằng số bàn thắng. Di sản của Messi còn nằm ở tầm ảnh hưởng, khả năng kiến tạo, vai trò thủ lĩnh và những khoảnh khắc thay đổi cả một trận đấu.

Thế nhưng, xét riêng ở khía cạnh săn bàn tại World Cup, Mbappe đã chính thức bước lên vị trí số một. Và ngay cả khi Messi nâng cao chiếc cúp vàng tại New York vào rạng sáng 20/7, việc vượt qua kỷ lục mà ngôi sao người Pháp vừa thiết lập vẫn sẽ là nhiệm vụ vô cùng khó khăn.