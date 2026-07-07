Mbappe nổi giận thật sự, đáp trả gay gắt nữ quan chức Paraguay vì phát ngôn phân biệt chủng tộc, Liên đoàn Pháp khởi kiện

Kylian Mbappe đã có phản ứng gay gắt sau khi bị nữ thượng nghị sĩ Paraguay Celeste Amarilla công kích bằng những lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc sau trận đấu giữa Pháp và Paraguay tại World Cup 2026.

Kylian Mbappe đã có phản ứng gay gắt sau khi bị nữ thượng nghị sĩ Paraguay Celeste Amarilla công kích bằng những lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc sau trận đấu giữa Pháp và Paraguay tại World Cup 2026. Vụ việc nhanh chóng gây chấn động dư luận, buộc Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) phải tuyên bố khởi kiện.

Sau khi tuyển Pháp vượt qua Paraguay, bà Celeste Amarilla đăng tải hàng loạt phát ngôn gây tranh cãi trên mạng xã hội. Bà gọi Mbappe là "người Cameroon cố tỏ ra mình là người Pháp", đồng thời dùng nhiều từ ngữ xúc phạm ngoại hình, xuất thân và nhân cách của đội trưởng tuyển Pháp.

Không dừng lại ở đó, nữ quan chức này còn mỉa mai màn trình diễn của Mbappe, cho rằng tuyển Pháp chiến thắng chỉ nhờ may mắn. Bà cũng chỉ trích việc tiền đạo 27 tuổi không bắt tay thủ môn Orlando Gill sau trận đấu, thậm chí tuyên bố đáng lẽ các cầu thủ Paraguay nên "tát" Mbappe hoặc có những hành động khiêu khích nhắm vào anh.

Trước làn sóng chỉ trích, Mbappe đã đăng tải thông điệp dài trên mạng xã hội X để đáp trả.

"Celeste Amarilla là một người đáng khinh và không xứng đáng với cương vị mình đang nắm giữ. Bà không đại diện cho Paraguay - đất nước đã thể hiện niềm đam mê, lòng tự hào và tinh thần thi đấu tuyệt vời suốt giải đấu", đội trưởng tuyển Pháp viết.

Mbappe cho rằng những phát ngôn mang màu sắc phân biệt chủng tộc của nữ thượng nghị sĩ đã làm lu mờ thành tích lịch sử mà đội tuyển Paraguay tạo nên tại World Cup 2026.

"Vì sự thiếu hiểu biết và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trắng trợn của bà, thế giới không còn nhắc đến hành trình đáng tự hào của Paraguay mà chỉ nhớ đến một chính trị gia đang làm xấu hình ảnh đất nước mình. Tôi sẽ không bao giờ để những người như vậy có cơ hội gieo rắc sự thù hận và phân biệt chủng tộc trên toàn thế giới", Mbappe nhấn mạnh.

Liên đoàn Bóng đá Pháp cũng đã nhanh chóng đưa ra phản ứng chính thức. Trong thông cáo phát đi ngày 6/7, FFF lên án mạnh mẽ những phát ngôn của Celeste Amarilla, gọi đây là những lời lẽ "không thể chấp nhận và có dấu hiệu vi phạm pháp luật".

Liên đoàn xác nhận sẽ gửi đơn lên cơ quan công tố để yêu cầu mở thủ tục pháp lý đối với nữ thượng nghị sĩ Paraguay.

"FFF sẽ luôn sát cánh cùng đội trưởng Kylian Mbappe, các tuyển thủ quốc gia và mọi nạn nhân của các hành vi phân biệt chủng tộc. Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh chống mọi hình thức thù hận và kỳ thị", thông báo nêu rõ.

FFF cũng khẳng định các tuyển thủ khoác áo đội tuyển quốc gia là đại diện cho nước Pháp, vì vậy bất kỳ hành vi xúc phạm nào nhằm vào họ cũng đồng nghĩa với việc xúc phạm cả quốc gia.