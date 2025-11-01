Mbappe muốn gắn bó với Real Madrid “nhiều năm nữa”

Kylian Mbappe lần đầu tiên nhận giải Giày Vàng châu Âu cho mùa giải 2024-2025.

Mbappe đã ghi 31 bàn thắng tại La Liga mùa giải trước, mùa giải đầu tiên anh khoác áo Real Madrid, để lần đầu tiên trong sự nghiệp giành được danh hiệu cá nhân danh giá do tổ chức European Sports Media trao tặng. Giày Vàng châu Âu được trao cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại các giải đấu châu Âu trong một mùa giải, với hệ thống tính điểm được tính theo tỷ lệ thuận với các bàn thắng ở các giải đấu cạnh tranh hơn. 31 bàn thắng của Mbappe tại La Liga giúp anh giành được 62 điểm, xếp trên Viktor Gyokeres với 58,5 điểm trong mùa giải tại Sporting Lisbon, và Mo Salah của Liverpool với 58 điểm.

“Tôi rất vinh dự khi giành được Chiếc Giày Vàng”, siêu tiền đạo 26 tuổi phát biểu trong buổi lễ tại Santiago Bernabeu hôm thứ Sáu, có sự tham dự của HLV Xabi Alonso, đội hình Real Madrid và Chủ tịch Florentino Perez. “Đây là một khoảnh khắc quan trọng đối với tôi, với lần đầu tiên tôi giành được giải thưởng này. Nó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi với tư cách là một tiền đạo. Tôi hy vọng tôi sẽ lại giành được danh hiệu này vào năm sau, vì tôi đã có một khởi đầu tốt!”.

Cho dù Mbappe đã ghi 44 bàn thắng trên mọi đấu trường, Real Madrid chỉ khép lại mùa giải vừa qua với danh hiệu Siêu cúp châu Âu và Cúp Liên lục địa. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi nếu chân sút người Pháp tiếp tục phong độ thăng hoa - Mbappe đã ghi 11 bàn sau 10 trận La Liga, và 16 bàn sau 13 trận trên mọi đấu trường mùa giải này. Đóng góp này rất quan trọng khi Real Madrid dưới thời tân HLV Alonso đã thắng 12 trong số 13 trận trên mọi đấu trường cho đến nay. Real Madrid đang dẫn đầu La Liga với 5 điểm nhiều hơn Barcelona sau khi đánh bại kình địch trong trận El Clasico cuối tuần trước. Họ sẽ tiếp đón Valencia vào thứ Bảy này.

Mbappe tiếp tục phong độ thăng hoa khi đã ghi 11 bàn sau 10 trận La Liga.

“Chúng tôi có một tập thể tuyệt vời”, Mbappe nói thêm. “Tôi hy vọng chúng tôi sẽ giành được những giải thưởng tập thể quan trọng trong năm nay. Đó là điều quan trọng nhất, giành được những giải thưởng tập thể. Tôi hy vọng sẽ ở đây nhiều năm nữa và giành được những danh hiệu như thế này nhiều lần nữa. Tôi hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục là một đội bóng, như tôi đã nói, đội bóng là điều quan trọng nhất. Nếu không có những cầu thủ này, tôi không thể giành được những giải thưởng này. Tôi biết điều đó. Tôi muốn cảm ơn CLB, các bác sĩ, ban huấn luyện, những người đã giúp đỡ tôi cả trong lẫn ngoài sân cỏ”.

Trong khi đó, Chủ tịch Perez chia sẻ: “Tôi rất tự hào khi đội bóng của chúng ta có thể tin tưởng vào một cầu thủ như cậu. Cậu hoàn toàn đại diện cho những giá trị của CLB này. Mùa trước, cậu đã giành Siêu cúp UEFA và Cúp Liên lục địa. Cậu đã giành được danh hiệu này với 31 bàn thắng sau 34 trận đấu, và 44 bàn thắng trên mọi đấu trường. Mùa này, cậu đã có 16 bàn thắng. Cậu là cầu thủ ghi bàn hàng đầu tại La Liga và Champions League, và đang có khởi đầu mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp. Đây là Chiếc Giày vàng đầu tiên của cậu, một điều rất khó để đạt được, vì chúng tôi chỉ có 3 người ở đây từng đạt được: Hugo Sanchez, Cristiano Ronaldo và Ronaldo Nazario”.