Mbappe mâu thuẫn với Real?

Một cuộc rạn nứt sâu sắc đang diễn ra tại Bernabeu khi siêu sao Kylian Mbappe và ban lãnh đạo Real Madrid không tìm được tiếng nói chung trong việc điều trị chấn thương.

Mọi chuyện bắt đầu từ những thông báo chính thức có phần "nhẹ nhàng" của Real Madrid, khi CLB cho biết Kylian Mbappe chỉ bị bong gân đầu gối trái. Tuy nhiên, những diễn biến thực tế lại cho thấy một bức tranh tối màu hơn nhiều. Tình trạng thực sự của tiền đạo người Pháp là tổn thương dây chằng chéo sau (PCL) và hiện đang ở "ngưỡng giới hạn".

Mbappe muốn điều trị chấn thương để hướng đến World Cup (Ảnh: FBNV)

Thay vì phẫu thuật, Mbappe đã chọn phương án điều trị bảo tồn và nén đau thi đấu trong suốt nhiều tuần qua để hỗ trợ Real Madrid trong bối cảnh CLB gặp khủng hoảng nhân sự. Tuy nhiên, sau trận gặp Benfica tại Champions League, tình hình đã trở nên tồi tệ hơn khi cơn đau tái phát dữ dội.

Tâm điểm của mâu thuẫn nằm ở lộ trình trở lại. Ban huấn luyện Real Madrid, dưới áp lực thành tích tại đấu trường châu Âu, kỳ vọng Mbappe có thể ra sân trong trận lượt về sinh tử với Manchester City tại vòng 1/8 Champions League. Đội ngũ y tế của CLB tin rằng với các biện pháp trị liệu tích cực, số 9 của "Kền kền trắng" có thể kịp bình phục.

Ngược lại, phía Mbappe bao gồm cả đội ngũ pháp lý và mẹ anh, bà Fayza Lamari kịch liệt phản đối sự mạo hiểm này. Chỉ còn khoảng 100 ngày nữa là World Cup 2026 chính thức khởi tranh. Đối với Mbappe, việc cố sức thi đấu cho Real Madrid lúc này chẳng khác nào một canh bạc với tương lai của anh tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đỉnh điểm của sự việc diễn ra vào ngày 24/2, khi Mbappe chính thức đưa ra thông báo sẽ tạm dừng mọi hoạt động thi đấu cho đến khi chấn thương hoàn toàn hồi phục. Anh đã rời Madrid để trở về Paris hội chẩn với các bác sĩ riêng của đội tuyển Pháp.

Các nguồn tin quốc tế như OneFootball, BeIN SPORTS nhận định, mối quan hệ giữa Mbappe và Chủ tịch Florentino Perez đang rơi vào trạng thái căng thẳng chưa từng có kể từ khi anh cập bến Bernabeu. Trong khi Real Madrid cần một "cứu cánh" trên sân cỏ, Mbappe lại ưu tiên bảo vệ đôi chân cho giấc mơ vàng cùng "Gà trống Gaulois".

Việc thiếu vắng Mbappe trong giai đoạn then chốt của mùa giải là đòn giáng mạnh vào tham vọng bảo vệ ngôi vương của Real Madrid. Tuy nhiên, với Mbappe, anh chấp nhận mọi lời chỉ trích từ Madridista để đảm bảo mình đạt 100% thể lực khi bước ra thảm cỏ World Cup.