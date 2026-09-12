Mbappe lên tiếng về loạt meme "đô đốc" đến cái mác "độc tài"

Mbappe phản hồi về biệt danh "kẻ độc tài".

Trong một đoạn trích trả lời phỏng vấn với tạp chí France Football (ấn bản phát hành ngày 12/9/2026), Kylian Mbappe đã trực tiếp chia sẻ về trào lưu chế ảnh (meme) lan truyền trên mạng xã hội ví anh như một "kẻ độc tài", đồng thời thẳng thắn đáp trả những chỉ trích nhắm vào phong độ và đóng góp của anh cho tập thể.

Nguồn gốc của các bức ảnh chế khắc họa siêu sao Real Madrid và tuyển Pháp trong bộ quân phục hiện vẫn chưa rõ ràng. Theo ESPN, trào lưu này có thể bắt nguồn từ vụ việc năm 2024 khi Mbappé đệ đơn kiện một chủ cửa hàng kebab vì tự ý sử dụng tên anh để mô tả một loại bánh mì sandwich, hoặc từ những suy đoán về tầm ảnh hưởng lớn của chân sút sinh năm 1998 tại Real Madrid lẫn đội bóng cũ PSG. Thậm chí, người đồng đội thân thiết Ousmane Dembélé cũng hùa theo mạng xã hội để trêu đùa bằng cách đặt cho anh biệt danh "nhà độc tài".

Mbappe bị gắn mác nhà độc tài (Ảnh: Getty)

Bày tỏ về những trào lưu này, Mbappé chia sẻ thẳng thắn:

"Có những khía cạnh khá hài hước vì bạn cảm nhận được rằng với một bộ phận công chúng, đó chỉ là trò đùa vui vẻ. Nhưng cũng có góc độ ít vui hơn, bởi tất cả đều biết những thiệt hại mà các nhân vật kiểu đó từng gây ra trong lịch sử. Việc bị so sánh với những kẻ tước đoạt mạng sống của người khác, hay đẩy hàng triệu con người vào cảnh lầm than... Tôi không nghĩ bản thân mình từng làm điều gì như thế trong đời. Cho nên, cảm xúc của tôi khá lẫn lộn. Một mặt, tôi hiểu người ta làm vậy vì bộc phát và không có ý đi quá giới hạn. Nhưng mặt khác, nó đôi khi phản ánh sự thiếu nhận thức về chính trị lẫn tính nhân văn".

Riêng về cách xưng hô của người bạn thân, chân sút 27 tuổi mỉm cười giải thích: "Với Ousmane thì lại là chuyện khác. Anh ấy chỉ nhặt chúng từ mạng xã hội thôi! Với Ousmane, đó hoàn toàn là để tấu hài".

Mbappe tỏ ra không thích biệt danh mà dân mạng đặt cho anh (Ảnh: France Football)

Bên cạnh câu chuyện ngoài sân cỏ, cuộc phỏng vấn cũng xoay quanh những hoài nghi về việc hiệu suất ghi bàn cá nhân của Mbappé liệu có gây ảnh hưởng tiêu cực đến lối chơi chung và khâu phòng ngự của đội bóng hay không. Dù sở hữu thành tích làm bàn đáng nể với 5 bàn sau 5 trận cho Real Madrid mùa này, giành cú đúp Vua phá lưới La Liga và Champions League mùa trước, cũng như nắm giữ kỷ lục 22 bàn thắng tại các kỳ World Cup, Mbappé vừa trải qua một mùa giải trắng tay về mặt danh hiệu tập thể. Real Madrid dừng bước sớm ở Champions League, Cúp Nhà Vua, Siêu Cúp Tây Ban Nha và về nhì tại La Liga, còn ĐT Pháp xếp thứ 4 chung cuộc tại World Cup 2026.

Trước quan điểm cho rằng thành tích cá nhân của anh gây tổn hại cho tập thể, Mbappé khẳng định:

"Đó là thứ luận điểm thiếu logic. Nếu tôi không ghi bàn, người ta sẽ lập tức chất vấn tại sao tôi im hơi lặng tiếng. Sau tất cả, tôi hiểu rằng khi là một cầu thủ bóng đá, mỗi trận đấu bạn bước ra sân sẽ có hàng triệu 'HLV online' theo dõi. Và đâu phải 'HLV' nào ngồi trước màn hình cũng thấy hài lòng. Mỗi người một quan điểm, nhưng tôi tin mục đích cuối cùng của bóng đá vẫn là ghi bàn, ghi nhiều bàn hơn đối thủ. Một cầu thủ biết cách đưa bóng vào lưới đối phương sẽ không bao giờ là vấn đề của đội bóng, bởi tôi chưa từng thấy tập thể nào vô địch mà không ghi nổi bàn nào".

Anh cũng cho rằng việc công sống soi xét kỹ lưỡng từng thiếu sót phòng ngự là điều khó tránh khỏi với một ngôi sao đã duy trì vị thế hàng đầu suốt một thập kỷ:

"Tôi nghĩ chuyện đó không bình thường, nhưng đấy là cái giá phải trả của một người đã ở đỉnh cao suốt nhiều năm. Tôi không còn là phát hiện mới mẻ nữa. Nhiều năm qua, ai cũng biết rõ năng lực của tôi. Và tôi tin đó là lúc một yếu tố tâm lý của con người xuất hiện. Con người ta thường có xu hướng chăm chăm nhìn vào những gì người khác không làm. Khi ai đó đã duy trì điều gì suốt 10 năm, công chúng chẳng còn bận tâm đến những gì họ làm được nữa vì mặc định coi đó là chuyện hiển nhiên. Thế nên người ta luôn cố tìm kiếm những gì họ chưa làm. Nhìn nhận ở góc độ đó, tôi không coi đây là vấn đề công kích cá nhân".

Chốt lại vấn đề, Mbappé khẳng định những luồng dư luận trái chiều chưa bao giờ làm ảnh hưởng đến nguyên tắc làm việc và bản lĩnh của anh trên sân cỏ: "Dư luận chưa bao giờ làm tôi đắn đo khi phải đưa ra quyết định. Tôi không bao giờ hành động vì sợ bị chỉ trích. Nếu bản thân nhận thấy đó là quyết định đúng hoặc chưa hẳn tối ưu nhưng là điều bắt buộc phải làm, thì sự nghiệp từ xưa đến nay của tôi đã chứng minh, rằng tôi luôn dứt khoát kiên định tiến về phía trước".