Mbappe lập hat-trick, Real Madrid mở "đại tiệc 5 sao" ở Kazakhstan

Chủ nhà Kairat Almaty hài lòng với việc tiếp đón đội bóng khổng lồ Real Madrid dù thảm bại 0-5 trước Kylian Mbappe và dàn sao của đại diện Tây Ban Nha.

Khác biệt quá lớn về đẳng cấp lẫn trình độ chuyên môn so với Kairat Almaty giúp Real Madrid có được chiến thắng áp đảo ngay tại thủ đô Kazakhstan. 

Những muộn phiền từ thất bại 2-5 ở trận derby Madrid tại La Liga ít ngày trước, cùng bao gian nan từ chuyến bay hơn 6.000 km về phía Đông cho cuộc đối đầu với Kairat Almaty nhanh chóng bị xóa bỏ với chiến thắng tưng bừng nhất từ đầu mùa của thầy trò HLV Xabi Alonso.

Mbappe lập hat-trick, Real Madrid mở "đại tiệc 5 sao" ở Kazakhstan- Ảnh 1.

Dàn siêu sao Real Madrid dồn ép Kairat Almaty đến nghẹt thở trên sân nhà

Sớm áp đặt thế trận trước Kairat Almaty ngay sau tiếng còi khai cuộc, Real Madrid ngỡ đã có thể "ăn tươi nuốt sống" đội chủ nhà bằng những đợt tấn công sắc lẹm. Chỉ tiếc là trong khoảng hơn 20 phút đầu trận, dàn ngôi sao tấn công như Mbappe, Vinicius, Mastantuono hay Guler tỏ ra quá vô duyên trước các cơ hội được tạo ra.

Mbappe lập hat-trick, Real Madrid mở "đại tiệc 5 sao" ở Kazakhstan- Ảnh 2.

Hàng phòng ngự do thủ môn Kalmurza không chịu nổi cơn cuồng phong Real Madrid

Thế trận bế tắc bất ngờ được khai thông khi các cầu thủ chủ nhà chịu đủ áp lực từ đối thủ. Phút 25, một hậu vệ Kairat đánh đầu chuyền về thiếu quan sát, Franco Mastantuono chớp thời cơ cướp bóng buộc thủ môn 18 tuổi Kalmurza phải phạm lỗi trong vòng cấm địa. 

Real Madrid được hưởng phạt đền và Kylian Mbappe dễ dàng ghi bàn mở tỉ số từ chấm 11 m.

Mbappe lập hat-trick, Real Madrid mở "đại tiệc 5 sao" ở Kazakhstan- Ảnh 4.

Kylian Mbappe lập hat-trick, ghi 5 bàn qua hai trận vòng bảng

Sau giờ nghỉ, Real Madrid đẩy cao đội hình tấn công và Kairat Almaty đã phải hứng chịu "cơn thịnh nộ" từ gã khổng lồ La Liga. Phút 52, pha phá bóng của thủ môn Thibaut Courtois trở thành đường kiến tạo để Mbappe nhân đôi cách biệt.

Mbappe lập hat-trick, Real Madrid mở "đại tiệc 5 sao" ở Kazakhstan- Ảnh 5.

Real Madrid thắng nghiền ép 5-0 trước Kairat Almaty

Ngôi sao người Pháp hoàn tất cú hat-trick ở trận đấu này phút 73 sau đường chuyền dọn cỗ của Arda Guler, "đối tác" cực kỳ ăn ý với anh từ đầu mùa. 

Cầu thủ vào thay người Rodrygo có pha kiến tạo giúp Edouardo Camavinga lập công ở phút 83 trước khi Brahim Diaz ấn định chiến thắng 5-0 cho Real Madrid với pha ghi bàn phút 90+3.

Cũng là cuộc chiến chênh lệch giữa "David và Goliath", Bayern Munich dù đến làm khách tại sân của Pafos nhưng vẫn có được chiến thắng tưng bừng 5-1 trước đại diện của làng bóng Đảo Cyprus.

Chân sút giàu kinh nghiệm Harry Kane mở tỉ số cho "Hùm xám" ở phút 15 trước khi Raphael Guerreiro nhân đôi cách biệt chỉ sau đó 5 phút. Tân binh Nicolas Jackson ghi bàn thắng thứ 3 và Harry Kane nâng tỉ số lên 4-0 cho Bayern Munich trong vòng vài phút.

Mbappe lập hat-trick, Real Madrid mở "đại tiệc 5 sao" ở Kazakhstan- Ảnh 6.

Harry Kane dẫn dắt hàng công Bayern Munich thắng đậm Pafos

Nỗ lực của Pafos giúp họ có bàn rút ngắn tỉ số do công của Mislav Orsic trước giờ nghỉ nhưng rồi cách biệt 4 bàn được tái lập ở phút 69 với pha lập công của Michael Olise phía Bayern Munich. 5-1 cũng là tỉ số chung cuộc của trận đấu. Bayern Munich, Real Madrid và Inter Milan (thắng Slavia Prague 3-0) chia nhau ba vị trí dẫn đầu vòng phân hạng sau hai lượt trận đầu tiên.

