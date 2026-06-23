Mbappe lập cú đúp để áp sát Messi; Pháp đại thắng Iraq sau màn nghỉ giữa hiệp tận... 120 phút

Đánh bại Iraq 3-0 trong trận đấu bị gián đoạn hơn hai giờ vì mưa giông, tuyển Pháp giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2026. Kylian Mbappe tiếp tục tỏa sáng với cú đúp.

Trận đấu đặc biệt với quãng nghỉ kéo dài vì mưa giông

Cuộc đối đầu giữa Pháp và Iraq ở lượt trận thứ hai bảng I World Cup 2026 đã trở thành trận đấu đầu tiên của giải phải tạm dừng vì điều kiện thời tiết. Trên sân Lincoln Financial Field (Philadelphia), cơn mưa lớn kèm sấm sét khiến hiệp hai bị hoãn tới hơn hai giờ đồng hồ, thay vì quãng nghỉ 15 phút thông thường.

Trước khi trận đấu bị gián đoạn, Pháp đã vượt lên dẫn trước ở phút 14. Nhận bóng từ Michael Olise ngoài vòng cấm, Kylian Mbappe tung cú sút chân trái đẹp mắt mở tỷ số.

Sau khoảng nghỉ bất đắc dĩ kéo dài hơn 130 phút, Les Bleus không gặp nhiều khó khăn để tiếp tục áp đặt thế trận. Phút 54, hàng thủ Iraq mắc sai lầm tai hại khi Zaid Tahseen chuyền về quá mạnh. Ousmane Dembele cướp bóng rồi chuyền ngang để Mbappe dễ dàng nhân đôi cách biệt.

Đến phút 66, chính Dembele ghi tên mình lên bảng điện tử sau pha kiến tạo của Olise, ấn định chiến thắng 3-0 cho đoàn quân của Didier Deschamps.

Mbappe áp sát Messi trên bảng vàng World Cup

Nếu Lionel Messi vừa nâng tổng số bàn thắng ở World Cup lên con số 18 trong trận thắng Áo trước đó ít giờ, thì Mbappe cũng lập tức đáp trả bằng một cú đúp.

Ngôi sao 27 tuổi hiện đã sở hữu 16 bàn thắng chỉ sau 16 trận tại các kỳ World Cup, san bằng thành tích của Miroslav Klose và chỉ còn kém Messi đúng 2 pha lập công trong cuộc đua trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Điều đáng nói là World Cup 2026 mới chỉ đi qua hai lượt trận vòng bảng. Với phong độ hủy diệt hiện tại, Mbappe hoàn toàn có cơ hội vượt qua người đàn anh Argentina ngay trong giải đấu năm nay.

Ngoài hai bàn thắng, đội trưởng tuyển Pháp còn liên tục khuấy đảo hàng thủ Iraq bằng tốc độ và khả năng di chuyển biến hóa. Anh thậm chí đã có thể hoàn tất cú hat-trick nếu tận dụng tốt hơn một số cơ hội cuối trận.

Pháp thể hiện sức mạnh ứng viên vô địch, Iraq chiến đấu nhưng bất lực

Sau hai trận, tuyển Pháp đã ghi 6 bàn và chỉ thủng lưới một lần. Dù xoay tua đội hình với một số sự thay đổi, Les Bleus vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Michael Olise tiếp tục gây ấn tượng với hai pha kiến tạo, trong khi Dembele không chỉ ghi bàn mà còn hoạt động năng nổ bên hành lang phải. Hàng phòng ngự với Saliba và Upamecano gần như không cho Iraq cơ hội tiếp cận khung thành của Mike Maignan.

Ở phía đối diện, Iraq cho thấy tinh thần thi đấu đáng khen. Zidane Iqbal nhiều lần xử lý bình tĩnh ở tuyến giữa, còn Ali Al-Hamadi và Ahmed Qasem cố gắng tận dụng các pha phản công. Tuy nhiên, chênh lệch đẳng cấp là quá lớn.

Sau thất bại 1-4 trước Na Uy ở trận ra quân, trận thua thứ hai liên tiếp khiến đại diện Tây Á tiếp tục đứng cuối bảng I với hiệu số -6.

Bảng I ngã ngũ sớm, Pháp chính thức đi tiếp?

Chiến thắng trước Iraq giúp Pháp có 6 điểm sau hai trận, hiệu số +5. Trong khi đó, Na Uy cũng đang dẫn trước Senegal 3-1 sau 58 phút thi đấu.

Nếu Na Uy cũng thắng Senegal chung cuộc thì đồng nghĩa với việc cả Pháp và Na Uy đã chính thức giành quyền vào vòng 1/16 World Cup 2026 trước một lượt đấu. Senegal và Iraq đều chưa có điểm nào và không còn khả năng cạnh tranh hai vị trí dẫn đầu.

Ở lượt cuối, Pháp sẽ chạm trán Na Uy trong trận đấu mang ý nghĩa phân định ngôi nhất bảng I. Với phong độ hiện tại cùng một Mbappe đang thăng hoa, Les Bleus tiếp tục chứng minh họ là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup 2026.