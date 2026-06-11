Mbappe gây tranh cãi trước World Cup 2026, Pháp thêm "sóng ngầm" nội bộ

(NLĐO) - Mbappe, Olise rời bản doanh sau trận đấu với Bắc Ireland, khiến nội bộ đội tuyển Pháp thêm dậy sóng.

Chỉ ít ngày trước trận ra quân tại World Cup 2026, tuyển Pháp bất ngờ đối mặt với những thông tin không mấy tích cực về nội bộ khi đội trưởng Kylian Mbappe và tiền vệ Michael Olise rời đại bản doanh đội tuyển, tạo nên sự không hài lòng trong đội tuyển.

Theo nhiều nguồn tin châu Âu, sau chiến thắng 3-1 trước Bắc Ireland ở trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup, Mbappe được phép trở về Madrid, trong khi Olise di chuyển tới Munich để giải quyết việc cá nhân. Dù những chuyến đi này đã được HLV Didier Deschamps phê duyệt, quyết định trên vẫn khiến một bộ phận thành viên trong đội không hài lòng bởi thời điểm diễn ra quá sát ngày khai mạc giải đấu.

Thậm chí, Mbappe tiếp tục trở thành tâm điểm của truyền thông Pháp. Một số thông tin cho rằng Mbappe rời đội để gặp bạn gái nhưng chưa có dẫn chứng xác thực.

Việc này cũng gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Một bộ phận CĐV chỉ trích đội trưởng tuyển Pháp thiếu tập trung trước thềm World Cup 2026, thậm chí cho rằng anh đang trở thành gánh nặng của đội bóng.

Tuy nhiên, không ít người lên tiếng bảo vệ Mbappé, nhắc lại những đóng góp lớn của tiền đạo này cho tuyển Pháp, đồng thời cho rằng anh xứng đáng có thời gian riêng và không nên bị chỉ trích quá mức.

"Thật sự, Mbappé từ chỗ là ngôi sao số một của đội giờ lại trở thành vật cản, cả ở CLB lẫn đội tuyển quốc gia" - Một NHM chia sẻ trên X.

Trước đó, đoạn video ghi lại khoảnh khắc tiền đạo của Real Madrid dường như bỏ qua cái bắt tay của N'Golo Kante trước trận gặp Bờ Biển Ngà đã lan truyền mạnh trên mạng xã hội, làm dấy lên những đồn đoán về mối quan hệ giữa các trụ cột trong phòng thay đồ.

Tờ L'Équipe cũng tiết lộ Ousmane Dembele từng góp ý với Mbappe về việc tăng cường hỗ trợ phòng ngự và tham gia pressing cùng toàn đội khi không có bóng.

Không chỉ những câu chuyện ngoài sân cỏ, phong độ của Mbappe cũng đang bị đặt dấu hỏi. Trong chiến thắng 3-1 trước Bắc Ireland, Michael Olise mới là người tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick, trong khi đội trưởng tuyển Pháp tiếp tục trải qua trận thứ ba liên tiếp không ghi bàn cho đội tuyển.

Dù vậy, tuyển Pháp vẫn được đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2026. Thầy trò HLV Deschamps sẽ mở màn chiến dịch bằng cuộc đối đầu Senegal ngày 16-6, trước khi lần lượt gặp Iraq và Na Uy ở vòng bảng.