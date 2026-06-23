Trước hiệp hai trận Pháp - Iraq tại World Cup 2026, Kylian Mbappe gây sốt mạng xã hội khi liên tục chỉ tay nhắc nhân viên sân xử lý các vũng nước còn đọng sau cơn mưa.

Trận đấu giữa Pháp và Iraq tại bảng I World Cup 2026 không chỉ gây chú ý bởi màn trình diễn rực sáng của Kylian Mbappe, mà còn bởi khoảnh khắc hài hước diễn ra ngay trước giờ bóng lăn hiệp hai.

Trước khi bắt đầu chơi trở lại, đội trưởng tuyển Pháp liên tục quan sát mặt sân và phát hiện nhiều vị trí vẫn còn đọng nước sau cơn dông lớn. Ngôi sao của Real Madrid sau đó chỉ tay xuống mặt cỏ, ra hiệu cho các nhân viên sân vận động đến xử lý. Hình ảnh Mbappe chăm chú theo dõi công việc và liên tục đưa ra chỉ dẫn khiến nhiều người liên tưởng đến một “giám sát công trình” hơn là một cầu thủ chuẩn bị thi đấu.

Mbappe gây sốt với màn “giám sát” lau sân trước hiệp hai trận đại thắng Iraq

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội X và thu hút hàng triệu lượt xem. Nhiều cổ động viên tỏ ra thích thú trước sự kỹ tính của chân sút sinh năm 1998. Không ít bình luận hài hước cho rằng Mbappe đang “kiêm luôn chức trưởng ban bảo trì sân bãi”, trong khi số khác đánh giá cao sự chuyên nghiệp của anh khi muốn đảm bảo điều kiện thi đấu tốt nhất cho toàn đội.

Sự cẩn trọng của Mbappe cũng hoàn toàn có cơ sở. Philadelphia đã hứng chịu thời tiết xấu trong ngày thi đấu, khiến trận Pháp - Iraq phải tạm dừng gần hai giờ đồng hồ giữa hai hiệp vì mưa giông và nguy cơ sét đánh.

Thi đấu trong điều kiện sân trơn bóng ướt sẽ bất lợi cho các cầu thủ tốc độ, kĩ thuật như Mbappe.

Sau khi mọi điều kiện được đảm bảo, Mbappe tiếp tục chứng minh đẳng cấp trên sân. Tiền đạo 27 tuổi lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 của Les Bleus trước Iraq, bên cạnh pha lập công của Ousmane Dembele. Kết quả này cùng việc Na Uy thắng Senegal 3-2 giúp tuyển Pháp giành vé vào vòng 1/16 sớm một lượt đấu.

Hai bàn thắng mới nhất cũng giúp Mbappe nâng thành tích lên 16 pha lập công tại các kỳ World Cup, san bằng cột mốc của Miroslav Klose và tiếp tục bám đuổi Lionel Messi trong cuộc đua trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu (kém 2 bàn).

Từ màn “thị sát” mặt sân gây cười đến cú đúp trên sân cỏ, Mbappe đã có một ngày thi đấu đáng nhớ, cho thấy sự chuyên nghiệp và khát khao hoàn hảo trong từng chi tiết nhỏ của thủ quân tuyển Pháp.