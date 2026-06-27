Mbappe - Dembele rực sáng, tuyển Pháp "hủy diệt" Na Uy để hiên ngang vào vòng 32 đội với ngôi đầu

Pháp khẳng định vị thế ứng viên vô địch World Cup 2026 khi đánh bại Na Uy 4-1 ở lượt cuối bảng I, trong trận đấu Mbappe cùng các đồng đội hoàn toàn áp đảo đối thủ.

Kết quả: Pháp 4-1 Na Uy Ghi bàn: Dembele 7', 20', 32'; Doue 90+4' - Thelo Aasgaard 21'

Pháp áp đảo từ đầu đến cuối

Tuyển Pháp nhập cuộc đầy hứng khởi và chỉ mất 7 phút để khai thông thế bế tắc. Từ đường chọc khe của Kylian Mbappe, Ousmane Dembele thoát xuống, loại bỏ hậu vệ Na Uy trước khi dứt điểm chéo góc đánh bại thủ thành Egil Selvik, đưa Les Bleus vươn lên dẫn trước.

Đến phút 20, Mbappe tiếp tục sắm vai kiến tạo với pha phản công thần tốc. Đội trưởng tuyển Pháp căng ngang thuận lợi để Dembele hoàn tất cú đúp bằng cú sút chìm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-0. Tuy nhiên, chỉ một phút sau, Na Uy có bàn rút ngắn cách biệt. Andreas Schjelderup chuyền bóng thuận lợi để Thelo Aasgaard tung cú dứt điểm quyết đoán hạ Mike Maignan, thắp lại hy vọng cho đại diện Bắc Âu.

Thelo Aasgaard ghi bàn duy nhất danh dự cho Na Uy, khi Larsen bỏ lỡ một quả 11m ở phút 50.

Dẫu vậy, mọi nỗ lực của Na Uy nhanh chóng bị dập tắt. Phút 32, Aurélien Tchouaméni chọc khe để Dembele băng xuống hoàn tất cú hat-trick ngay trong hiệp một, giúp Pháp tái lập khoảng cách hai bàn. Sang hiệp hai, Les Bleus chủ động giảm nhịp độ nhưng vẫn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Đến phút bù giờ thứ tư (90+4), Bradley Barcola thực hiện quả tạt chuẩn xác để Désiré Doué bật cao đánh đầu ấn định chiến thắng 4-1, khép lại màn trình diễn thuyết phục của đội bóng áo lam.

Dembele có hat-trick tại World Cup 2026.

Na Uy chấp nhận đứng nhì, Pháp gửi lời cảnh báo tới các ứng viên

Điểm đáng chú ý là HLV Na Uy chủ động cất hai ngôi sao lớn nhất là Erling Haaland và Martin Odegaard trên băng ghế dự bị, cho thấy họ không quá mặn mà với cuộc đua ngôi đầu. Sau khi đã chắc suất đi tiếp, đội bóng Bắc Âu dường như muốn giữ sức cho vòng knock-out, chấp nhận vị trí nhì bảng để tránh những rủi ro về suy giảm thể lực, chấn thương hay thẻ phạt.

Ngược lại, Didier Deschamps lại thể hiện quan điểm hoàn toàn khác. Ông tung ra đội hình mạnh nhất với Mbappe cùng nhiều trụ cột, duy trì cường độ thi đấu cao và yêu cầu các học trò chơi nghiêm túc đến phút cuối. Không chỉ giành ngôi đầu bảng I, tuyển Pháp còn gửi lời khẳng định đanh thép tới các đối thủ cạnh tranh chức vô địch rằng họ đang đạt phong độ rất cao.

Không ghi bàn nhưng Mbappe tỏa sáng với một cú đúp kiến tạo.

Mbappe tiếp tục là đầu tàu

Kylian Mbappe thêm một lần trở thành tâm điểm với màn trình diễn đẳng cấp, liên tục khuấy đảo hàng thủ Na Uy bằng tốc độ và khả năng tạo đột biến. Bên cạnh ngôi sao mang áo số 10, tuyến giữa Pháp cũng vận hành cực kỳ trơn tru, giúp đội bóng duy trì sức ép xuyên suốt trận đấu.

Ở chiều ngược lại, việc thiếu vắng Haaland và Odegaard khiến Na Uy gần như không có khả năng phản kháng. Hàng công thiếu sắc bén, trong khi hàng thủ liên tục bị đặt vào tình trạng báo động trước những đợt tấn công dồn dập của Les Bleus.

Khép lại vòng bảng, Pháp toàn thắng cả ba trận để đứng đầu bảng I với 9 điểm tuyệt đối. Na Uy xếp nhì và cũng giành vé vào vòng 32 đội. Senegal cán đích ở vị trí thứ ba sau chiến thắng đậm trước 5-0 Iraq, trong khi đại diện Tây Á xếp cuối bảng và chính thức chia tay World Cup 2026. Senegal sẽ cần chờ kết quả các bảng đấu khác để xem mình có đoạt vé vớt hay không.

Xếp hạng bảng I