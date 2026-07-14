Mbappe đấu Yamal: Đại chiến định đoạt vé chung kết World Cup

Kylian Mbappé đang dẫn dắt tuyển Pháp bằng phong độ hủy diệt, trong khi Lamine Yamal tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của Tây Ban Nha. Cuộc đối đầu giữa hai thế hệ ngôi sao hứa hẹn tạo nên trận bán kết đáng chờ đợi nhất lịch sử World Cup.

Kylian Mbappé.

Đây là lần thứ 17 trong lịch sử cả Pháp lẫn Tây Ban Nha góp mặt tại một kỳ World Cup. Hai đội mới chỉ gặp nhau một lần ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, khi Pháp thắng 3-1 tại vòng 1/8 World Cup 2006.

Trận đấu diễn ra đúng vào Ngày Quốc khánh Pháp (14/7), trong bối cảnh Les Bleus hướng tới mục tiêu trở thành đội tuyển thứ ba trong lịch sử lọt vào ba trận chung kết World Cup liên tiếp, sau Brazil và Tây Đức.

Trong khi đó, Tây Ban Nha cũng nuôi tham vọng tái lập kỳ tích vô địch như năm 2010. Đây cũng là kỳ World Cup đầu tiên kể từ năm 1990 mà cả bốn đội góp mặt ở bán kết đều từng vô địch thế giới.

Mbappé dẫn dắt Pháp hướng tới cột mốc lịch sử

Bước vào World Cup với vị trí số một trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Pháp đang thể hiện sức mạnh ấn tượng khi ghi 14 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần.

Kylian Mbappé tiếp tục là đầu tàu của Les Bleus. Tiền đạo 27 tuổi đã ghi 8 bàn thắng, cân bằng thành tích của Lionel Messi trong cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 và chỉ còn kém đúng một bàn so với kỷ lục 21 bàn của siêu sao Argentina tại các kỳ World Cup.

"Chúng tôi có quyền tự tin với những gì đã thể hiện từ đầu giải. Nhưng sự khiêm tốn vẫn luôn là bản sắc của đội tuyển", tiền vệ Adrien Rabiot khẳng định.

Sau 20 trận tại các kỳ World Cup, Mbappé đã ghi 20 bàn thắng. Anh từng lập công ở chung kết World Cup 2018 trước Croatia để cùng Pelé trở thành hai cầu thủ tuổi teen duy nhất ghi bàn trong một trận chung kết World Cup.

HLV Didier Deschamps cũng xác nhận Mbappé hoàn toàn khỏe mạnh sau khi được thay ra ở phút 77 trong chiến thắng 2-0 trước Morocco tại tứ kết.

Nếu vượt qua Tây Ban Nha, Pháp sẽ lần thứ ba liên tiếp góp mặt ở chung kết World Cup sau các năm 2018 (vô địch ) và 2022 (Á quân). Đây là thành tích chỉ Brazil và Tây Đức từng làm được trong lịch sử.

Tây Ban Nha: Yamal và Merino sẵn sàng thách thức Les Bleus

Bên kia chiến tuyến, Lamine Yamal vừa bước sang tuổi 19 nhưng đã nhiều lần gieo sầu cho tuyển Pháp. Năm 2024, khi chưa tròn 17 tuổi, Yamal ghi bàn giúp Tây Ban Nha thắng Pháp 2-1 ở bán kết EURO. Một năm sau, anh tiếp tục góp mặt trong chiến thắng 5-4 trước Les Bleus tại UEFA Nations League.

"Tôi nghĩ nếu Pháp phải e ngại ai thì đó phải là chúng tôi. Chúng tôi là đội đã loại họ trước đây", Yamal tự tin tuyên bố trước thềm đại chiến.

Ngôi sao của Barcelona mới ghi 1 bàn tại World Cup 2026 nhưng đã tung ra 10 cú sút trúng đích, dù bước vào giải trong quá trình hồi phục chấn thương gân kheo.

"Đây là trận đấu quan trọng nhất sự nghiệp của tôi. Món quà sinh nhật tuyệt vời nhất sẽ là chiến thắng và tấm vé vào chung kết", Yamal chia sẻ.

Lamine Yamal.

Hậu vệ Jules Koundé, đồng đội của Yamal tại Barcelona, cho biết anh không bận tâm trước những phát biểu đầy tự tin của cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha.

"Cậu ấy luôn như vậy ở Barcelona. Yamal rất tin vào bản thân và đội bóng của mình. Điều đó chỉ tiếp thêm động lực cho cậu ấy", Koundé nói.

Sau trận hòa 0-0 với Cape Verde ở lượt mở màn vòng bảng, Tây Ban Nha đã ghi 10 bàn và chỉ để lọt lưới một lần. Mikel Merino trở thành "siêu dự bị" của La Roja khi ghi bàn quyết định trong hai trận đấu liên tiếp.

'Siêu dự bị' Mikel Merino.

Sau pha lập công ở phút bù giờ giúp Tây Ban Nha hạ Bồ Đào Nha 1-0 tại vòng 1/8, tiền vệ Arsenal tiếp tục ghi bàn ở phút 88 mang về chiến thắng 2-1 trước Bỉ tại tứ kết. Đáng chú ý, cả hai bàn thắng đều được thực hiện trên sân AT&T, nơi Tây Ban Nha sẽ tái xuất để gặp Pháp.

Trong khung gỗ, Unai Simón từng thiết lập chuỗi 650 phút liên tiếp giữ sạch lưới tại World Cup trước khi bị Bỉ chọc thủng lưới ở tứ kết.

"Từ trận đầu tiên đến nay, chúng tôi ngày càng gắn kết hơn. Càng thi đấu và tập luyện cùng nhau, đội bóng càng tiến bộ", tiền vệ Alex Baena nhận định.

Đây là lần thứ ba Tây Ban Nha góp mặt ở bán kết World Cup sau các năm 1950 và 2010, thời điểm họ lên ngôi vô địch. Nếu đánh bại Pháp, La Roja sẽ có cơ hội lần thứ hai tranh chức vô địch thế giới.