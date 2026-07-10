Mbappe chấn thương khiến tuyển Pháp nơm nớp lo sợ

Tiền đạo Kylian Mbappe dính chấn thương trong trận đấu Pháp thắng 2-0 Maroc sáng 10/7.

Dù xuất sắc đánh bại Maroc với tỷ số 2-0 để giành tấm vé đầu tiên vào vòng bán kết World Cup 2026, niềm vui của tuyển Pháp không thực sự trọn vẹn khi siêu sao thủ quân Kylian Mbappe phải rời sân trong tình trạng chấn thương.

Mbappe đã ghi 1 bàn và 1 kiến tạo trong trận đấu này. Chân sút 28 tuổi liên tục bị các cầu thủ đối phương áp sát và có nhiều pha cản phá phạm lỗi. Phút 76, Mbappe bất ngờ đổ gục xuống sân. Hai phút sau, nhận thấy tình hình không ổn, Huấn luyện viên trưởng Didier Deschamps đã lập tức rút cậu học trò cưng ra nghỉ, nhường chỗ cho tiền đạo Jean-Philippe Mateta.

Mbappe nằm sân phút 76 (Ảnh: Getty)

Anh liên tục bị phạm lỗi trong trận đấu này (Ảnh: Getty)

Mbappe phải băng đá ngoài cabin (Ảnh: Getty)

Ảnh: Getty

Ống kính truyền hình sau đó liên tục đổ dồn về phía băng ghế dự bị của tuyển Pháp, Mbappe ngồi bó gối với một túi đá lớn được chườm chặt vào bàn chân phải. Vẻ mặt đầy lo lắng của tiền đạo mang áo số 10 khiến người hâm mộ Les Bleus đứng ngồi không yên. Dù vậy, những tín hiệu tích cực đã xuất hiện ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Giới truyền thông ghi nhận Mbappe vẫn có thể tham gia màn ăn mừng cùng các đồng đội. Quyết định thay người của HLV Deschamps phần lớn mang tính chất phòng ngừa rủi ro, dẫu vậy, Mbappe suốt những trận đấu vừa qua đã cày ải và thường xuyên bị đối phương phạm lỗi. Anh vẫn cần thời gian để phục hồi tốt nhất.

Mbappe ăn mừng với HLV sau chiến thắng (Ảnh: Getty)

Với chiến thắng này, tuyển Pháp là đội bóng đầu tiên ghi tên mình vào vòng bán kết. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là đội thắng trong trận đại chiến giữa Tây Ban Nha và Bỉ diễn ra tại New Jersey. Đoàn quân của HLV Deschamps đang hướng tới kỷ lục lọt vào trận chung kết World Cup thứ ba liên tiếp, quyết tâm đòi lại món nợ toàn thua trên chấm luân lưu trước Argentina tại Qatar năm 2022.