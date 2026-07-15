Mbappe buột miệng văng tục trên sóng trực tiếp rồi vội vàng xin lỗi

Mbappe lỡ miệng văng tục rồi vội xin lỗi ngay trên sóng trực tiếp sau thất bại ở World Cup 2026.

Kylian Mbappe đã không giấu được sự thất vọng sau khi tuyển Pháp nhận thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026. Trong cuộc phỏng vấn trực tiếp sau trận đấu, đội trưởng của tuyển Pháp thậm chí còn buột miệng chửi thề trước khi lập tức xin lỗi khán giả.

Khi được phóng viên FOX Sports đề nghị gửi lời nhắn tới người hâm mộ Pháp, Mbappe nghẹn ngào chia sẻ bằng tiếng Pháp: "Tôi xin lỗi vì trận đấu này. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng thì...". Ngay sau đó anh thốt ra một từ chửi thề khá phổ biến trong tiếng Pháp. Sau đó, tiền đạo 28 tuổi lập tức nhận ra mình đang xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp và liên tục nói: "Xin lỗi, xin lỗi".

Mbappe buột miệng chửi thề trên sóng truyền hình (Ảnh: Fox)

Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ cho rằng phản ứng của Mbappe hoàn toàn dễ hiểu bởi anh vừa trải qua một trong những thất bại cay đắng nhất sự nghiệp, trong khi số khác lại nhận xét đội trưởng tuyển Pháp đã rất văn minh khi lập tức xin lỗi vì lời nói thiếu kiềm chế.

Trong cuộc phỏng vấn, Mbappe cũng thẳng thắn thừa nhận tuyển Pháp không xứng đáng góp mặt ở trận chung kết. Tiền đạo của Real Madrid đánh giá Tây Ban Nha đã chơi tốt hơn trong suốt 90 phút và hoàn toàn xứng đáng giành quyền đi tiếp.

Thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha khép lại hành trình chinh phục cúp vàng của tuyển Pháp tại World Cup 2026 ngay từ bán kết. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2014, "Les Bleus" không thể góp mặt ở trận chung kết World Cup, sau hai kỳ liên tiếp vào chung kết năm 2018 và 2022.

Ở trận đấu trên sân, Mbappe gần như bị hàng phòng ngự Tây Ban Nha khóa chặt. Dù rất nỗ lực, đội trưởng tuyển Pháp không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và đành bất lực nhìn đối thủ giành vé vào chung kết World Cup 2026. Mbappe cho biết toàn đội lúc này cần nhìn về phía trước và chuẩn bị cho trận tranh hạng 3 vào ngày 19/7.