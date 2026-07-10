Mbappe bất ngờ đổ lỗi cho trọng tài Argentina sau cú đá hỏng phạt đền: "Ông ấy khiến tôi mất tập trung"

Dù ghi bàn giúp tuyển Pháp đánh bại Morocco 2-0 để giành vé vào bán kết World Cup 2026, Kylian Mbappe vẫn không giấu được sự tiếc nuối về quả phạt đền bỏ lỡ.

Trận tứ kết giữa Pháp và Morocco xuất hiện một trong những tình huống gây tranh cãi nhất kể từ đầu World Cup 2026. Ở thời điểm tỷ số vẫn là 0-0, tuyển Pháp được hưởng một quả phạt đền sau khi trọng tài Facundo Tello tham khảo VAR. Tuy nhiên, thay vì để Mbappe thực hiện ngay, vị vua áo đen người Argentina lại bất ngờ tạm dừng tình huống để trao đổi thêm, khiến cú sút bị trì hoãn gần hai phút.

Sau trận đấu, Mbappe lần đầu tiết lộ điều xảy ra trước khi anh đá hỏng trên chấm 11 m. "Tôi thực hiện quả phạt đền không tốt, nhưng đó là một tình huống rất khó xử. Dembele đã đưa bóng cho tôi. Đúng lúc tôi bắt đầu tập trung thì trọng tài lại đến và nói rằng không có phạt đền".

Theo đội trưởng tuyển Pháp, sự thay đổi liên tục trong cách xử lý của trọng tài đã phá vỡ hoàn toàn sự chuẩn bị của anh. "Điều đó khiến tôi mất tập trung. Tôi đã chuẩn bị cho rất nhiều kịch bản khi thực hiện phạt đền, nhưng chưa từng gặp tình huống như thế này".

Mbappe tố trọng tài làm mình phân tâm nên hỏng phạt đền (Ảnh: LAPRESSE)

Mbappe sau đó không thể đánh bại thủ môn Morocco từ cự ly 11 m. Tiền đạo của Real Madrid tỏ rõ sự thất vọng và lập tức phản ứng với trọng tài ngay trên sân.

Dẫu vậy, ngôi sao 27 tuổi vẫn biết cách chuộc lỗi. Sang hiệp hai, Mbappe ghi bàn mở tỷ số bằng một pha dứt điểm đẳng cấp, trước khi Ousmane Dembele ấn định chiến thắng 2-0, đưa Les Bleus vào bán kết World Cup 2026.

Không chỉ Mbappe, HLV Didier Deschamps cũng cho rằng tình huống VAR đã bị xử lý quá dài. "Tôi thấy VAR đã kiểm tra và trọng tài ban đầu xác nhận quyết định. Sau đó lại có thêm một lần xem xét khả năng phạm lỗi khác. Họ mất gần hai phút để xem lại băng hình".

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Theo chiến lược gia tuyển Pháp, điều khiến đội bóng khó chịu không phải là việc xem VAR, mà là sự thiếu nhất quán trong quá trình đưa ra quyết định. "Kylian đã sẵn sàng thực hiện quả đá nhưng phải chờ quá lâu. Tôi không muốn lấy đó làm lý do bào chữa, nhưng rõ ràng đây không phải tình huống dễ dàng đối với cậu ấy".

Phát biểu của Mbappe nhanh chóng tạo ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng tiền đạo tuyển Pháp có lý khi phàn nàn về việc trọng tài thay đổi quyết định nhiều lần, trong khi số khác nhận định một cầu thủ đẳng cấp thế giới cần giữ được sự tập trung bất kể hoàn cảnh.

Dù vậy, điều quan trọng nhất với Mbappe là tuyển Pháp vẫn hoàn thành mục tiêu giành vé vào bán kết. Les Bleus hiện chỉ còn cách trận chung kết World Cup 2026 đúng một chiến thắng.