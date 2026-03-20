Máy tính dự đoán vòng 31: Cơ hội lớn cho Man United

Dự đoán nhanh

- Aston Villa là đội được đánh giá cao nhất với 62.8% cơ hội thắng West Ham – xác suất thắng cao nhất vòng.

- Tottenham được dự đoán thắng Nottingham Forest trong trận “6 điểm” trụ hạng.

- Brentford là đội khách được ủng hộ mạnh nhất, nhưng trận tại Elland Road trước Leeds được dự đoán rất cân bằng.

Trận mở màn tại bờ Nam với Man United làm khách Bournemouth . Man United phục hồi sau thất bại đầu tiên dưới thời Michael Carrick bằng chiến thắng 3-1 trước Aston Villa – đối thủ tranh top 4. Bournemouth cầm hòa 0-0 Burnley, kéo dài chuỗi bất bại lên 10 trận Ngoại hạng Anh. Đội chủ nhà cũng bất bại 5 trận gần nhất gặp Man United (thắng 2, hòa 3), ghi 13 bàn – nhiều hơn 10 bàn ở 12 trận trước đó. Trong khi đó, Man United chỉ thua 2/8 trận sân khách gần nhất gặp Bournemouth (thắng 4, hòa 2), hòa từ thế bị dẫn 2 trận cuối. Bournemouth hòa 4 trận liên tiếp (3 trận 0-0), nên Opta dự đoán đây là trận có xác suất hòa cao nhất vòng: 26.5%. Tỷ lệ thắng của Bournemouth thắng 38.7%, Man United 34.8%.

🔴 LỊCH THI ĐẤU VÒNG 31 NGOẠI HẠNG ANH (GIỜ VIỆT NAM) Thứ Sáu, ngày 20/03 02:30 - Bournemouth vs Manchester United Thứ Bảy, ngày 21/03 19:30 - Brighton vs Liverpool

- Brighton vs Liverpool 22:00 - Fulham vs Burnley

- Fulham vs Burnley 22:00 - Everton vs Chelsea

- Everton vs Chelsea 00:30 (rạng sáng Chủ Nhật) - Leeds United vs Brentford Chủ Nhật, ngày 22/03 21:00 - Newcastle United vs Sunderland

- Newcastle United vs Sunderland 21:00 - Aston Villa vs West Ham United

- Aston Villa vs West Ham United 23:30 - Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest

Liverpool làm khách Brighton – trận then chốt cho Lữ đoàn đỏ trong cuộc đua top 4. Liverpool thắng đậm Galatasaray 4-0 giữa tuần để vào tứ kết châu Âu, nhưng vòng trước hòa 1-1 Tottenham sau khi bị gỡ muộn. Họ thủng lưới 8 bàn ở phút 90+ mùa này, tất cả đều dẫn đến hòa (3) hoặc thua (5). Siêu máy tính cho Liverpool có tỷ lệ thắng nhẹ: 37.2%, Brighton 36.6%, hòa 26.2%. Liverpool thắng Brighton 2 lần tại Anfield mùa này (2-0 Ngoại hạng Anh, 3-0 FA Cup), nhưng Brighton thắng 2/3 trận sân nhà gần nhất gặp họ (hòa 1). Brighton thắng 3/4 trận gần đây (thua 1), trong khi Liverpool thua 9 trận mùa này – lần cuối thua 10 trận là 2015-16.

Chelsea làm khách Everton. Chelsea vẫn trong tầm top 4 (cách 3 điểm so với vị trí thứ 4), dù bị PSG đè bẹp ở Champions League, siêu máy tính dự đoán trận rất sát nút: Chelsea thắng 37.1%, Everton 36.6%. Everton dưới thời David Moyes rất khó chịu trên sân nhà Hill Dickinson. Chelsea đang hướng đến cú đúp mùa giải trước Everton lần đầu tiên kể từ 2016-17 (thắng lượt đi 2-0). Tuy nhiên, Everton đã khiến Chelsea "tịt ngòi" trong 12 trên 19 lần gặp nhau gần nhất, bao gồm 4 trận liên tiếp. Chiến thắng sẽ giúp Everton chỉ còn cách Chelsea 2 điểm.

Trận “6 điểm” trụ hạng: Tottenham vs Nottingham Forest . Tottenham được Opta dự đoán thắng – dù đang sa sút. Forest cần điểm để thoát hiểm. Trận này có thể quyết định số phận một trong hai đội ở cuối bảng. Tottenham là đội duy nhất tại Premier League chưa thắng trận nào trong năm 2026 (hòa 5, thua 7). Dù vừa có màn trình diễn đầy cảm xúc thắng A.Madrid 3-2 tại Champions League giữa tuần và hòa Liverpool tuần trước nhưng sự ổn định tại giải quốc nội vẫn là dấu hỏi lớn. Trong khi đó, Nottingham Forest đang hơn nhóm xuống hạng chỉ 1 điểm và đã hòa 2 trận liên tiếp (gồm trận hòa 2-2 trước Man City).

Siêu máy tính Opta tin rằng Spurs sẽ chấm dứt chuỗi trận không thắng tại đây. Họ được dự báo 48,7% cơ hội thắng. Mặc dù vậy, một thống kê không ủng hộ Spurs: họ đã thua 3 trận liên tiếp gần nhất trước Forest tại Premier League. Forest từng thắng chính trận này mùa trước (2-1) và là đội có nhiều chiến thắng trên sân Spurs (4) chỉ sau Southampton (5).

Trận derby Đông Bắc (Derby Tyne-Wear) giữa Newcastle và Sunderland hứa hẹn đầy cảm xúc. Newcastle đang có chuỗi trận ấn tượng tại Premier League với hai chiến thắng liên tiếp trước Man United và Chelsea. Điều này giúp họ củng cố vị trí trong nhóm đua tranh top 4. Tuy nhiên, tinh thần của "Chích chòe" vừa hứng chịu cú sốc lớn giữa tuần khi bị Barcelona hủy diệt 2-7 ngay tại Camp Nou ở Champions League. Đây là trận thua đậm nhất của họ dưới thời Eddie Howe và có thể ảnh hưởng đến thể lực cũng như tâm lý trước derby.

Sunderland hoàn toàn trái ngược. Dù không có những chiến thắng hào nhoáng, "Mèo đen" đang có chuỗi 10 trận bất bại trước Newcastle trên mọi đấu trường (thắng 7, hòa 3), bao gồm chiến thắng 1-0 ở lượt đi mùa này. Đây là một thành tích đối đầu vô cùng ấn tượng và tạo ra lợi thế tâm lý cực lớn cho đội khách.

Newcastle được siêu máy tính đánh giá rất cao với 60,8% cơ hội thắng nhờ lợi thế sân nhà St. James' Park và phong độ tại giải. Tuy nhiên, họ lại đang có chuỗi 5 trận sân nhà liên tiếp không thắng nổi Sunderland (hòa 2, thua 3). Sunderland dù chỉ có 18,6% cơ hội thắng theo dự đoán, nhưng sự tự tin của họ đến từ lịch sử đối đầu. Họ là một trong ba đội chưa thua khi ghi bàn trước mùa này (thắng 6, hòa 4). Quan trọng hơn, chỉ có Aston Villa (19) giành nhiều điểm hơn từ thế bị dẫn trước so với Sunderland (16). Trong khi đó, Newcastle lại là đội đánh rơi nhiều điểm nhất từ thế dẫn trước (19 điểm). Điều này cho thấy bản lĩnh lội ngược dòng đáng sợ của Sunderland.